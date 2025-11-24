pluie modérée
DE | FR
burger
International
Mexique

Le bateau qui avait percuté le pont de Brooklyn réapparaît

epa12111532 People look at the Cuauhtemoc, a Mexican Navy training boat, as it sits in the East River after the ship hit the Brooklyn Bridge, in New York, New York, USA, 17 May 2025. EPA/PORTER BINKS
Le 17 mai dernier, la cime des mâts du Cuauhtémoc s'était brisée sur le tablier du célèbre pont de Brooklyn.Keystone

Le bateau qui avait percuté le pont de Brooklyn réapparaît

Six mois après l'accident qui avait fait deux morts et plusieurs blessés, le Cuauhtémoc est rentré au Mexique pour une journée de célébrations.
24.11.2025, 08:5524.11.2025, 08:55

Le voilier qui avait buté en mai contre le pont new-yorkais de Brooklyn est rentré dimanche au Mexique pour un événement officiel, six mois après ce choc mortel.

La cime des mâts du Cuauhtémoc, navire-école haut de 48,2 mètres, s'était brisée sur le tablier du fameux pont devant les regards médusés de passants au bord de l'East River, le 17 mai. Deux marins ont été tués et une vingtaine de personnes blessées.

Ce voilier a heurté le Brooklyn Bridge de New-York

Selon l'enquête américaine, le bateau reculait en accélérant au moment de l'accident.

Hommage aux victimes

Le bâtiment a réapparu dans son pays d'origine à l'occasion de la «Consolidation de l'indépendance du Mexique en mer», célébration marquant la reddition espagnole face aux troupes mexicaines au fort de San Juan de Ulua, à Veracruz, en 1825.

La présidente Claudia Sheinbaum, sur le pont, a rendu hommage aux deux victimes, les cadets de la Marine América Yamilet Sanchez et Adal Jair Maldonado, qui étaient âgés de 20 et 23 ans. «Leur mémoire, leur dévouement, resteront à jamais gravés dans nos coeurs, ceux du peuple mexicain et de notre pays», a-t-elle dit. (jzs/ats)

epa12533973 Mexican President Claudia Sheinbaum gestures as she delivers her daily press conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, 18 November 2025. EPA/ISAAC ESQUIVEL
Claudia SheinbaumKeystone
L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Un groupe d’orques ont coulé un bateau au large du Portugal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette célèbre marque aiderait à équiper les «unités d'élite» de Poutine
L'entreprise autrichienne Swarovski fournirait des lunettes de visée à l'armée russe. Vienne se dit pourtant neutre dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine.
La société autrichienne Swarovski livrerait des lunettes de visée à la Russie. Selon la plateforme en ligne Meduza, ces objets serviraient à l'armée russe. Le fabricant s'est fait connaître pour ses fameuses pierres précieuses, mais il possède aussi une gamme optique à la pointe.
L’article