Le 17 mai dernier, la cime des mâts du Cuauhtémoc s'était brisée sur le tablier du célèbre pont de Brooklyn. Keystone

Le bateau qui avait percuté le pont de Brooklyn réapparaît

Six mois après l'accident qui avait fait deux morts et plusieurs blessés, le Cuauhtémoc est rentré au Mexique pour une journée de célébrations.

Le voilier qui avait buté en mai contre le pont new-yorkais de Brooklyn est rentré dimanche au Mexique pour un événement officiel, six mois après ce choc mortel.

La cime des mâts du Cuauhtémoc, navire-école haut de 48,2 mètres, s'était brisée sur le tablier du fameux pont devant les regards médusés de passants au bord de l'East River, le 17 mai. Deux marins ont été tués et une vingtaine de personnes blessées.

Selon l'enquête américaine, le bateau reculait en accélérant au moment de l'accident.

Hommage aux victimes

Le bâtiment a réapparu dans son pays d'origine à l'occasion de la «Consolidation de l'indépendance du Mexique en mer», célébration marquant la reddition espagnole face aux troupes mexicaines au fort de San Juan de Ulua, à Veracruz, en 1825.

La présidente Claudia Sheinbaum, sur le pont, a rendu hommage aux deux victimes, les cadets de la Marine América Yamilet Sanchez et Adal Jair Maldonado, qui étaient âgés de 20 et 23 ans. «Leur mémoire, leur dévouement, resteront à jamais gravés dans nos coeurs, ceux du peuple mexicain et de notre pays», a-t-elle dit. (jzs/ats)