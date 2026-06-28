France: 11 morts dans le crash d'un avion près de Nancy

Onze parachutistes morts dans le crash d'un avion près de Nancy

Un avion de type Pilatus s'est crashé à proximité de Nancy (photo prétexte). Image: Reuters

Un avion s'est écrasé dimanche à proximité de Nancy (France). Il y aurait onze morts et tous étaient dans l'avion, selon les autorités.

Plus de «International»

Un avion s'est écrasé dimanche à 11h00 à Tomblaine, en banlieue de Nancy. Onze personnes ont péri dans ce crash, a indiqué le préfet de Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy, lors d'une conférence de presse.

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez est attendu sur les lieux.



Il s'agit de cinq moniteurs, cinq élèves et du pilote a détaillé lors d'une conférence de presse le préfet. Il n'y a pas d'autres victimes collatérales, a-t-il déclaré. L'accident est survenu lors d'une activité d'un club de parachutistes, a-t-il encore précisé.

Un avion immatriculé en Allemagne

L'appareil «est tombé subitement aux abords de l'aérodrome» de Nancy-Essey, a précisé le préfet. Selon le journal L'Est républicain, l'appareil est un Pilatus immatriculé en Allemagne. Cet avion est traditionnellement utilisé pour les sauts en parachute.

Une enquête va être ouverte sur les circonstances de cet accident. Suite au crash de l'avion de parachutisme, une panne d'électricité générale est en cours dans la zone de l'accident, précise l'Est républicain. (btr/ats)