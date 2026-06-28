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Ouganda: l'armée assiège le principal groupe de médias indépendant

L'armée assiège le principal groupe de médias indépendant en Ouganda

FILE - Lt. Gen. Muhoozi Kainerugaba, son of Uganda&#039;s President Yoweri Museveni, attends a &quot;thanksgiving&quot; ceremony in Entebbe, Uganda late Saturday, May 7, 2022. (AP Photo/Hajarah Nalwad ...
Muhoozi Kainerugaba, commandant en chef de l'armée d'Ouganda et fils du président, a attaqué frontalement la liberté de la presse dans son pays.Keystone
Le principal groupe de médias indépendant en Ouganda a été assiégé par l'armée dans une attaque frontale contre la liberté de la presse orchestrée par le pouvoir en place.
28.06.2026, 09:5328.06.2026, 09:53

Le principal groupe de médias indépendant d'Ouganda a déclaré dimanche être «assiégé par l'armée». Sa chaîne de télévision, ses journaux et ses stations de radio ont été fermées sur ordre du commandant en chef de l'armée, Muhoozi Kainerugaba.

«NTV et Monitor sont fermés à partir d'aujourd'hui» a écrit sur X le chef de l'armée, qui est aussi le fils du président Yoweri Museveni, en référence à la chaîne NTV Uganda et au journal Daily Monitor, tous deux appartenant au groupe Nation Media Group.

Des soldats montent la garde

Dans des messages sur X, ces deux médias ont indiqué qu'ils étaient «assiégés par l'armée», des soldats montant la garde devant leurs bureaux dans la capitale, Kampala. Le journal a aussi indiqué:

«NTV Uganda et Spark TV contraints d'arrêter leur diffusion alors que le Daily Monitor est fermé sur ordre du général Muhoozi»

D'autres médias du groupe, notamment Dembe FM, KFM et The East African, sont également touchés. Muhoozi Kainerugaba s'est justifié:

«En Ouganda, je ne crois pas à la liberté de la presse! La presse doit être guidée par des cadres de la révolution. Ni NTV ni Monitor ne rouvriront sans ma permission... Désormais, tous les médias en Ouganda devront respecter les règles!»

(btr/ats)

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