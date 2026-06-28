L'armée assiège le principal groupe de médias indépendant en Ouganda
Le principal groupe de médias indépendant d'Ouganda a déclaré dimanche être «assiégé par l'armée». Sa chaîne de télévision, ses journaux et ses stations de radio ont été fermées sur ordre du commandant en chef de l'armée, Muhoozi Kainerugaba.
«NTV et Monitor sont fermés à partir d'aujourd'hui» a écrit sur X le chef de l'armée, qui est aussi le fils du président Yoweri Museveni, en référence à la chaîne NTV Uganda et au journal Daily Monitor, tous deux appartenant au groupe Nation Media Group.
Des soldats montent la garde
Dans des messages sur X, ces deux médias ont indiqué qu'ils étaient «assiégés par l'armée», des soldats montant la garde devant leurs bureaux dans la capitale, Kampala. Le journal a aussi indiqué:
D'autres médias du groupe, notamment Dembe FM, KFM et The East African, sont également touchés. Muhoozi Kainerugaba s'est justifié:
(btr/ats)