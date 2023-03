Les feux se multiplient à Paris

Des individus ont mis le feu à des poubelles à Paris. L'incendie s'est rapidement propagé à un immeuble menaçant ses habitants jusqu'à l'arrivée des pompiers. Plus de 100 feux ont été recensés à Paris ce jeudi.

Plus de «International»

Jeudi soir, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, des habitants du 2e arrondissement de Paris se sont vus contraints de quitter leur appartement en panique. En cause? Un feu de poubelles aux portes de leur immeuble, rapporte BFM TV.

Selon le média français, des individus auraient mis le feu aux détritus qui s'accumulent depuis le 6 mars, début de la grève des éboueurs. «On s'est mis à la fenêtre et on a vu qu'il y avait des gens qui commençaient à brûler des poubelles. Et ça a commencé à prendre feu de partout», explique une habitante. Problème, les flammes se sont rapidement étendues à la façade de l'immeuble le plus proche, provoquant ainsi une situation dangereuse pour les habitants.

«Et ça a commencé à prendre feu de partout»

Les flammes ont touché la devanture en bois du rez-de-chaussée de l'immeuble. Au micro de BFM TV, un voisin a expliqué avoir vu les flammes exploser et avoir essayé, en vain, de les éteindre, mais elles ont rapidement pris de l'ampleur.

Vidéo: twitter

Des pompiers mobiles, c'est-à-dire sans camion, n'ont pas réussi à éteindre l'incendie avec leur extincteur. Il aura fallu attendre l'arrivée de l'artillerie lourde pour maîtriser le feu. Toujours selon le média français, 140 départs de feu ont été recensés à Paris jeudi 23 mars. (sia)