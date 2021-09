Freeze Corleone est désormais étudié à l'université

International

Le rap «antisémite, complotiste et nazi» étudié à l'université

Un an après que le rappeur Freeze Corleone se soit pris les foudres des politiciens à cause des paroles de sa musique, son cas est devenu un objet d'étude dans des cours de droit et de philo en France.

En septembre 2020, Freeze Corleone se retrouvait accusé de d'antisémitisme, de complotisme et de nazisme par la Ligue internationale contre le racisme. En cause: les textes crus de nombreux de ses morceaux dont celui de son premier album intitulé «La menace fantôme» (2020). Exemple:

«Monte un empire comme le jeune Adolf, déterminé avec de grandes ambitions comme le jeune Adolf»

Les politiciens français, dont le ministre Gérald Darmanin, s'étaient alors emparés de l'affaire afin d'attaquer en justice le membre du 667. La polémique avait été telle que les plateformes de streaming avait stoppé la diffusion de son premier opus alors certifié disque de platine. En Suisse, l'événement genevois Beat Festival avait interdit la venue de l'interprète.

Aujourd'hui, la musique de Freeze fait à nouveau parler de lui, mais d'une manière complètement différente. Mercredi, le média Kultur a relayé, sur Twitter, la photo d'un livre scolaire se penchant sur l'affaire. La musique du rappeur est prise en exemple afin de notamment démontrer les limites de la liberté d'expression.

📚Freeze Corleone est désormais étudié en cours de philosophie au sujet de la liberté d’expression. pic.twitter.com/RriGrHH3J3 — Kultur (@Kulturlesite_) September 15, 2021

Pensez-vous que les paroles de rappeurs polémiques devraient être étudiées à l'école? Oui, il s'agit là de la liberté d'expression et les jeunes qui écoutent cette musique doivent développer un esprit critique sur le sujet. Non, les morceaux de certains rappeurs dont ceux de Freeze Corleone sont trop violents et n'ont rien à faire dans une institution scolaire.

Cette affaire a également été citée dans un exercice de droit, comme on l'apprend dans le média Interlude. L'étude s’appuie sur les propos du ministre de l’Intérieur, afin d'analyser les responsabilités des artistes face à leurs propos.

L'interprète de «Freeze Raël» (2020) a réagi à cette info en retweetant l'article d'Interlude qui avait également relayé la nouvelle sur Twitter. Il s'est auto-proclamé «Prof Chen».

