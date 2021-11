«La prochaine fois, tu boiras de la javelle»: menacée, Mila porte une énième plainte

Des tags racistes sur un centre musulman en France

Les murs du centre culturel musulman Avicenne, à Rennes, ont été recouverts d’inscriptions racistes et islamophobes, dans la nuit de samedi à dimanche.

A quelques jours du début du Ramadan, les fidèles sont en état de choc en voyant ces propos racistes et islamophobes sur les murs blancs du centre culturel. Entre des fleurs de lys et des croix chrétiennes, on peut y lire: «Non à l’islamisation», «Mahomet prophète pédophile» et bien d'autres encore.

Face à cette « atteinte symbolique grave », le procureur de Rennes, Philippe Astruc, a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête, confiée à la sûreté départementale de Rennes. Une …