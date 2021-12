Les Parisiens n'aiment pas le projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel

Les premières transformations doivent être achevées pour les Jeux olympiques de 2024, lors desquels le site aura un rôle central avec l'accueil de la cérémonie d'ouverture et de plusieurs compétitions. (ats/mbr)

Selon la mairie, le projet permettra d'obtenir 17 000 m 2 d'espaces végétalisés supplémentaires, «dont 16'000 m 2 de pleine-terre», avec 180 arbres de plus.

Reconnaissant que «la présence de nombreux bacs végétalisés sur le pont d'Iéna a été largement remise en question», la Ville dirigée par la maire socialiste et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo entend désormais «étudier un nouveau mobilier permettant d'agrémenter la promenade sur le pont piétonnisé».

Le projet a été mis en consultation auprès du public, qui a été invité à donner son avis par voie électronique cet automne. La participation a été aussi «foisonnante» (plus de 6000 contributions déposées) que «confuse», avec des réunions publiques «marquées par une forte tension», soulignent les deux garants qui ont remis leurs observations.

C'est l'un des symboles de la France, au même titre que les croissants et le béret: la Tour Eiffel. Alors forcément, lorsque la mairie de Paris envisage des réaménagements autour de ce monument extrêmement populaire, les débats étaient inévitables.

Le projet de réaménagement du site autour de la Tour Eiffel, l'un des monuments les plus visités au monde, est passablement discuté. Voici pourquoi.

