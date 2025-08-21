Colombie: un cartel de la drogue tue plusieurs policiers lors d'affrontements

Six représentants des forces de l'ordre ont perdu la vie lors d'un affrontement avec un puissant cartel colombien. Des drones ont attaqué un hélicoptère de la police, qui s'est écrasé.

Six policiers ont été tués et sept autres blessés jeudi après des affrontements et une attaque de drone du Clan del Golfo, le plus grand groupe de narcotrafiquants de Colombie, dans le département d'Antioquia (nord-ouest), ont indiqué la police et le ministère de la Défense.

Un responsable de la police a expliqué à l'AFP que les assaillants avaient «harcelé» un groupe de personnes chargées d'éradiquer les plantations de feuilles de coca. Ils ont également attaqué l'un de leurs hélicoptères à l'aide d'un drone, qui s'est écrasé au sol. Selon le ministère de la Défense, les assaillants sont des membres du Clan del Golfo. (afp/svp)