L'animateur radio Laurent Boyer sera jugé pour violences conjugales

A l’issue de sa garde à vue, l’ancien présentateur vedette de M6 s’est vu remettre une convocation pour être jugé, en septembre 2025. WireImage

L'animateur radio français Laurent Boyer sera jugé à Paris en septembre 2025 pour violences conjugales et harcèlement notamment, après une plainte de son ex-compagne.

Il est convoqué pour harcèlement sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, atteinte à l'intimité par fixation d'images à caractère sexuel et violences conjugales habituelles ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours, a-t-on précisé de même source. L'animateur radio RTL, et ex-présentateur de M6, n'a pu être joint à ce stade.

Photos intimes publiées

L'enquête avait été menée par les policiers du commissariat du 17e arrondissement, après que son ex-compagne a dénoncé les faits, selon le parquet. D'après Paris Match, il a été entendu en garde à vue le 28 mars.



Selon l'hebdomadaire, la plaignante a notamment soutenu que son ex-compagnon avait créé des comptes sur les réseaux sociaux, publiant des photos intimes.

Laurent Boyer a animé plusieurs émissions sur M6 où il a officié pendant plus de vingt ans jusqu'en 2010, dont Graines de star, Nos meilleurs moments, ou Fréquenstar. Il a ensuite présenté à partir de 2011 l'émission Midi en France, une quotidienne en direct et itinérante au coeur des régions sur France 3 et a fait partie des animateurs ayant présenté des éditions du Téléthon, marathon télévisuel en soutien à la lutte contre les maladies rares. Il a adapté son programme Fréquenstar pour la radio RTL, qui diffuse le samedi en soirée. (mbr/ats)