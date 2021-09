Au procès des attentats de Paris, les victimes racontent leur traumatisme

Les premières victimes des attentats du 13 novembre 2015, toujours traumatisées, ont commencé à témoigner mardi devant la cour d'assises spéciale de Paris.

Près d'un mois après le début du procès, la cour a commencé à entendre mardi les témoignages des victimes du Stade de France, aux abords duquel trois kamikazes se sont fait exploser, faisant un mort. Six ans après les faits, elles sont toujours traumatisées.