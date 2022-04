La NASA suspend le décollage de sa fusée pour la Lune à cause de SpaceX

La date de décollage doit être annoncée à l'issue de la répétition générale. Une fenêtre de lancement est possible au début juin. Une autre fenêtre de lancement est possible au début juillet. (ats/jch)

La répétition générale pour SLS et le décollage de SpaceX prévu vendredi ont lieu à Cap Canaveral en Floride, respectivement sur les aires de lancement 39B et 39A du centre spatial Kennedy.

Le «mort juif» qui secoue la dernière semaine de campagne

Les circonstances dramatiques de la mort de Jérémy Cohen, le 17 février en banlieue parisienne, mais aussi la lenteur apparente de l'enquête, nourrissent les soupçons à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle française.

Jean-Luc Mélenchon a le chic pour maquiller le cynisme en candeur. En juin 2021, à moins d’un an de l’élection majeure, l'actuel candidat de la France insoumise, déclarait, en tout innocence: «Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. Cela a été Merah en 2012. Cela a été l’attentat la dernière semaine sur les Champs-Elysées (réd: le 20 avril 2017, qui coûta la vie à un policier).» Il en arrivait au but: «Tout ça, c’est écrit d’avance. Nous aurons le petit personnage sorti du chapeau. Nous aurons l’événement gravissime qui va, une fois de plus, permettre de montrer du doigt les musulmans et d’inventer une guerre civile. Voilà, c’est bateau tout ça.»