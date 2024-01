Gaza: combats meurtriers et craintes pour les civils

Alors que la guerre, à son 113e jour, ne connaît aucun répit, le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis tentent une médiation pour parvenir à une nouvelle trêve , qui inclurait la libération d'otages et de prisonniers palestiniens.

La Cour internationale de justice, plus haute juridiction de l'ONU, saisie par l'Afrique du Sud, avait appelé vendredi Israël à empêcher tout acte éventuel de «génocide» à Gaza et à permettre l'entrée de l'aide humanitaire. La CIJ ne dispose cependant d'aucun moyen pour faire appliquer ses décisions.

En riposte, Israël a juré «d'anéantir» le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et lancé une vaste opération militaire qui a fait 26'257 morts , en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon le dernier bilan samedi du ministère de la Santé du mouvement.

Cinq pays, dont l'Australie, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Italie ont dans la journée suspendu leur contribution à l'Unrwa, essentielle pour l'aide humanitaire à Gaza, emboîtant le pas aux Etats-Unis . La Suisse, elle, a dit attendre d'avoir plus d'informations avant de prendre une décision.

A l'hôpital Nasser, qui «est à court de carburant, de nourriture et de fournitures», il reste «actuellement 350 patients et 5 000 personnes déplacées», a décrit Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), appelant de nouveau à un «cessez-le-feu immédiat» .

Les combats s'y sont poursuivis samedi, selon des témoins, notamment aux abords des deux principaux hôpitaux, Nasser et al-Amal, qui ne fonctionnent plus qu'au ralenti. Un déplacé de 28 ans a été tué samedi à l'entrée des urgences d'al-Amal par des tirs israéliens, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Boycotter Nestlé, Starbucks et McDo ne serait pas «stratégique et efficace»

Le plus puissant satiriste politique américain est de retour

C'est la nouvelle la plus commentée aux Etats-Unis: Jon Stewart est de retour dans l'émission The Daily Show. Huit ans après avoir raccroché, «fatigué d'être en colère», le plus libre et le plus puissant satiriste politique rempile pour désosser la campagne 2024. Ce sérieux rigolo a notamment une revanche à prendre sur Donald Trump, ce «Fuckface von Clownstick».

Nous sommes le 15 octobre 2004. Jon Stewart est l'invité de l'influente émission Crossfire, sur CNN, menée par deux monstres de l'arène médiatique: Paul Begala, ancien bras armé du président Clinton et un certain... Tucker Carlson. L'un de gauche, l'autre de droite (puis d'extrême droite, mais c'est une autre histoire).