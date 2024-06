Le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, n'a pas été vu en public depuis l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Image: getty/watson

«Des morts nécessaires»: Des fuites révèlent le cynisme du chef du Hamas

Un journal américain a accédé aux messages de Yahya Sinwar, envoyés aux négociateurs pour une trêve avec Israël. Des révélations qui mettent en lumière sur la pensée de l'architecte des massacres du 7 octobre .

Yahya Sinwar c'est le chef militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Il n'a pas été vu en public depuis l'attaque de l'organisation terroriste islamiste contre Israël le 7 octobre 2023.

On pense qu'il se cache dans le labyrinthe de tunnels du Hamas à Gaza. Mais le Wall Street Journal, a publié des déclarations du chef du Hamas à Gaza.

Remarque sur l'origine des déclarations Ces déclarations ont été publiées par le Wall Street Journal . Le journal dit disposer de dizaines de documents de ce type contenant des déclarations de Yahya Sinwar. Il s'agirait, entre autres, de messages envoyés par le chef du Hamas à Gaza aux médiateurs de la trêve. Le journal n'a pas révélé comment il a obtenu ces documents ni sous quelle forme – audio, vidéo ou texte – ils existent.

...la situation actuelle d'Israël

D'après Yahya Sinwar, le Hamas a désormais pris le dessus dans son conflit avec Israël. Il a déclaré à d'autres dirigeants de l'organisation terroriste, selon les informations qui ont fuité:

«Nous avons les Israéliens exactement là où nous voulons qu'ils soient»

...les victimes civiles du côté palestinien

Ces déclarations peuvent sembler paradoxales en raison du nombre exorbitant de victimes dans la bande de Gaza. Mais d'autres déclarations donnent un aperçu de la pensée radicale du leader du Hamas. Il aurait qualifié ces morts de «sacrifices nécessaires». Il a également fait référence aux précédentes guerres d'indépendance dans d'autres pays comme l'Algérie.

Yahya Sinwar aurait déjà défendu ce point de vue lors d'échanges précédents. Lorsqu'Israël a fixé un délai en février et a menacé d'envahir la ville de Rafah, avant le début du Ramadan, le responsable du Hamas a demandé à la direction politique de l'organisation de ne faire aucune concession.

Les souffrances de la population civile à Gaza sont immenses. Jusqu'à présent, près de 37 000 personnes sont mortes et plus de 80 000 ont été blessées. Image: keystone

Il a expliqué que le nombre élevé de victimes civiles du côté palestinien ferait monter la pression internationale sur Israël à un point tel que l'ennemi juré serait contraint de mettre fin au conflit de son propre chef.

...l'attaque du 7 octobre

Yahya Sinwar a également fait des déclarations sur l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre – et celles-ci sont tout à fait surprenantes. Cet homme de 62 ans est considéré comme le cerveau de l'attaque terroriste brutale. Toujours d'après les infos du Wall Street Journal, l'assaut ne s'est toutefois pas déroulé exactement comme il l'aurait souhaité. Il s'est dit «surpris» par la brutalité de certains de ses guerriers. Il a notamment commenté:

«La situation est devenue incontrôlable»

Il s'agit en premier lieu de «bandes isolées qui ont pris des civils et des enfants en otage». La prise d'otages de femmes et d'enfants n'était pas planifiée, selon les infos publiés. Sinwar poursuit:

«Les gens ont été entraînés là-dedans, et ça n'aurait pas dû arriver»

Plus de 100 otages seraient toujours détenus à Gaza. On ignore combien d'entre eux sont encore en vie. Récemment, une opération de libération dévastatrice de l'armée israélienne a fait la une des journaux. Quatre otages ont certes été libérés, mais de nombreux civils palestiniens ont trouvé la mort lors des combats contre le Hamas lors de cette action. Les chiffres des victimes varient entre moins de 100 (selon Israël) et jusqu'à 274 (selon le Hamas).

...Tensions au sein du Hamas

D'autres déclarations montrent que Yahya Sinwar n'était et n'est pas d'accord avec tout ce que font les autres membres haut placés du Hamas. Il avait notamment critiqué une réunion entre la direction politique du Hamas à Gaza et d'autres groupes palestiniens, la qualifiant de «honteuse et révoltante». Il a précisé:

«Tant que des combattants sont encore sur le terrain et que nous n'avons pas perdu la guerre, de tels contacts devraient cesser immédiatement»

...l'avenir du conflit

Cette déclaration pourrait indiquer que Sinwar considère qu'il est trop tôt pour envisager l'après-guerre à Gaza. Car il a ajouté:

«Nous avons les capacités de poursuivre les combats pendant des mois»

Sinwar est fermement convaincu d'être sur la bonne voie et que son plan fonctionne:

«Nous devons continuer sur le même chemin que nous avons emprunté»

Il a fait à cet égard une comparaison historique qui laisse perplexe:

«Ou que cela devienne un nouveau Kerbela»

Kerbela est une ville située dans le désert au centre de l'Irak. Elle a une signification historique immensément importante en islam. Le 10 octobre 680, Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, est tué par les troupes du calife de Damas et c'est de cet événement que se fonde le schisme entre les sunnites et les chiites.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)