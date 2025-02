Voici la somme qui serait nécessaire pour reconstruire Gaza

Des Palestiniens marchent entre des bâtiments détruits dans le quartier d'Al Remal dans la ville de Gaza. Keystone

Selon une estimation de l'ONU publiée mardi, le relèvement et la reconstruction de la bande de Gaza dévastée par plus d'un an de guerre nécessiteront plus de 53 milliards de dollars, dont plus de 20 milliards sur les trois premières années.

«Les sommes nécessaires au relèvement et à la reconstruction à court, moyen et long terme dans la bande de Gaza sont estimées à 53,142 milliards de dollars. Sur ce montant, le financement nécessaire à court terme pour les trois premières années est estimé à environ 20,568 milliards de dollars», écrit le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un rapport réalisé à la demande de l'Assemblée générale.

«Bien qu'il n'ait pas été possible, dans le contexte actuel, d'évaluer pleinement l'ensemble des besoins qui seront nécessaires dans la bande de Gaza, l'évaluation intermédiaire rapide donne une première indication de l'ampleur considérable des besoins en matière de relèvement et de reconstruction dans le territoire», note le rapport publié mardi.



Plus de 15 milliards pour le logement

Alors que «plus de 60% des habitations» ont été détruites depuis octobre 2023, le secteur du logement nécessitera environ 30% des besoins de reconstruction, soit 15,2 milliards, selon le rapport. Viennent ensuite le commerce et l'industrie (6,9 milliards), la santé (6,9 milliards), l'agriculture (4,2 milliards), la protection sociale (4,2 milliards), les transports (2,9 milliards), l'eau et l'assainissement 2,7 milliards et l'éducation (2,6 milliards).

Le rapport note également les coûts particulièrement élevés anticipés pour les secteurs de l'environnement (1,9 milliard), «en raison de l'importante quantité de décombres contenant des engins non explosés et du coût élevé associé à l'enlèvement des débris».

L'ONU estime que le conflit a généré «plus de 50 millions de tonnes de débris, sous lesquels des restes humains côtoient des engins non explosés, de l'amiante et d'autres substances dangereuses». (mbr/ats)