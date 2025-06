Une élue tuée aux Etats-Unis dans un acte de «violence politique»

Une politicienne du Minnesota et son mari ont été tués samedi matin. Un autre élu a été blessé. Le suspect n'a toujours pas été interpellé: une chasse à l'homme est en cours. Le tout dans un contexte politiquement tendu au niveau national.

La scène du crime a été bouclée, le suspect est toujours recherché à l'heure où nous écrivons ces lignes. Keystone

Une élue locale démocrate du Minnesota et son mari ont été tués, et un autre élu a été blessé, samedi matin dans un «acte de violence politique», a annoncé le gouverneur de cet Etat du nord des Etats-Unis. Tim Walz a ajouté que le suspect était en fuite et activement recherché.

Melissa Hortman et son mari «ont été tués par des tirs tôt ce matin dans ce qui semble être un assassinat politiquement motivé», a dénoncé le gouverneur dans une conférence de presse, ajoutant qu'un second élu et sa femme, également visés, ont été blessés. La femme avait 55 ans et siégeait à la Chambre des représentants du Minnesota. Elle en était par ailleurs l'ancienne présidente.

«Un acte délibéré de violence politique»

«C'était un acte délibéré de violence politique», a ajouté Tim Walz. Le suspect, qui s'est présenté à leur domicile habillé comme un membre des forces de l'ordre, est activement recherché.

Une «chasse à l'homme impliquant des centaines de policiers» est en cours, a annoncé lors de cette conférence de presse Mark Bruley, le chef de la police de Brooklyn Park, dans la banlieue nord de Minneapolis.



Une parade endeuillée pour Trump

La parade militaire organisée à Washington samedi, dont Donald Trump rêvait depuis des années, a été endeuillée par ce meurtre «politique» de l'élue locale démocrate. Des manifestations contre la politique du président républicain étaient également attendues.



Donald Trump, qui a lui même échappé en juillet dernier à une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie, a rapidement condamné dans un communiqué une attaque «terrible».«Cette horrible violence politique ne sera pas tolérée», a réagi la ministre de la Justice Pam Bondi sur X.

Le tout dans un contexte de contestation nationale

Signe du climat politique tendu aux Etats-Unis, samedi est aussi une journée de mobilisation nationale baptisée «No Kings», pour protester contre l'«autoritarisme» de Donald Trump et «la militarisation de notre démocratie». A New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie, et à travers les 50 Etats du pays, près de 2000 rassemblements sont annoncés.

Des milliers de personnes étaient déjà rassemblés à la mi-journée à Philadelphie, attendu comme l'un des principaux points de ralliement.Si des centaines de milliers de spectateurs sont attendus à la parade militaire, au budget chiffré à 45 millions de dollars, le mouvement de constatation «No Kings» ambitionnait d'être «le plus important depuis le retour au pouvoir de Donald Trump».

A Los Angeles, où les derniers jours ont été marqués par des manifestations contre les arrestations brutales d'immigrés qui ont essaimé à travers le pays, les organisateurs espèrent rassembler plus de 25'000 personnes et hisseront dans les airs un ballon géant représentant Donald Trump habillé d'un uniforme militaire russe pour protester «contre ses méthodes paramilitaires et ses tendances dictatoriales».

(dg/ats)