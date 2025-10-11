ciel clair10°
International
Gaza

Non, les américains ne comptent pas débarquer à Gaza

epa12430518 Protesters thank US President Trump as family members of Israeli hostages held by Hamas in Gaza, call to stop the war and the release of the hostages outside the Kirya military headquarter ...
Keystone

Non, les américains ne comptent pas débarquer à Gaza

Le nouveau chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Brad Cooper, a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la «stabilisation» de la situation. Il a assuré qu'aucun soldat américain ne serait déployé sur le territoire palestinien.
11.10.2025, 20:1311.10.2025, 20:17

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un «centre de coordination civilo-militaire» dirigé par le Centcom, qui «soutiendra la stabilisation du conflit».

Leurs maisons sont désormais des ruines

La Maison Blanche a refusé de commenter des informations de presse concernant la présence de Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, aux côtés de l'amiral Cooper dans ce déplacement. La chaîne Fox News avait publié plus tôt une photo du conseiller en visite dans une base militaire israélienne à Gaza.

Mais 200 soldats américains arrivent en Israël

Un premier déploiement de 200 soldats américains doit arriver en Israël pour contribuer à la surveillance du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, conformément au plan de paix du président Donald Trump.

«Les fils et filles de l'Amérique en uniforme répondent à l'appel pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en soutien aux directives du commandant en chef en ce moment historique», a écrit sur X Brad Cooper, nommé début août à la tête du Centcom. «Ce grand effort sera réalisé sans déploiement de troupes à Gaza», a-t-il ajouté.

Un survivant du 7 Octobre s'est donné la mort à Tel-Aviv

L'armée américaine doit coordonner une force opérationnelle multinationale qui se déploiera à Gaza et qui comprendra probablement des troupes d'Égypte, du Qatar, de Turquie et des Émirats arabes unis. (sda/ats/afp)

