Non, les américains ne comptent pas débarquer à Gaza

Le nouveau chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), Brad Cooper, a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la «stabilisation» de la situation. Il a assuré qu'aucun soldat américain ne serait déployé sur le territoire palestinien.

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un «centre de coordination civilo-militaire» dirigé par le Centcom, qui «soutiendra la stabilisation du conflit».

La Maison Blanche a refusé de commenter des informations de presse concernant la présence de Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, aux côtés de l'amiral Cooper dans ce déplacement. La chaîne Fox News avait publié plus tôt une photo du conseiller en visite dans une base militaire israélienne à Gaza.

Mais 200 soldats américains arrivent en Israël

Un premier déploiement de 200 soldats américains doit arriver en Israël pour contribuer à la surveillance du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, conformément au plan de paix du président Donald Trump.

«Les fils et filles de l'Amérique en uniforme répondent à l'appel pour instaurer la paix au Moyen-Orient, en soutien aux directives du commandant en chef en ce moment historique», a écrit sur X Brad Cooper, nommé début août à la tête du Centcom. «Ce grand effort sera réalisé sans déploiement de troupes à Gaza», a-t-il ajouté.

L'armée américaine doit coordonner une force opérationnelle multinationale qui se déploiera à Gaza et qui comprendra probablement des troupes d'Égypte, du Qatar, de Turquie et des Émirats arabes unis. (sda/ats/afp)