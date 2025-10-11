Keystone

Un survivant du 7 Octobre s'est donné la mort à Tel-Aviv

Le suicide de Roei Shalev, un survivant du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023 au festival de musique Nova, a suscité samedi une vague d'émotion en Israël.

Plus de «International»

Le corps de Shalev, dont la compagne et le meilleur ami avaient été tués le 7 Octobre, a été découvert vendredi soir dans sa voiture brûlée au nord de Tel-Aviv, selon les médias israéliens, quelques heures après l'entrée en vigueur d'un nouveau cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Je ne peux plus supporter cette douleur, je brûle de l'intérieur [...] Je veux juste que cette douleur s'arrête»

Avait-il écrit quelques heures auparavant sur son compte Instagram.

Plusieurs personnalités politiques de l'opposition, qui, contrairement à la majorité des membres de la coalition gouvernementale, continuent d'utiliser les réseaux sociaux pendant le shabbat (le repos hebdomadaire juif), lui ont rendu hommage.

Certains d'entre eux ont appelé à une meilleure prise en charge des survivants des attaques du 7 Octobre, une demande qui revient régulièrement dans le débat public israélien.

Apporter toute l'aide possible

«Il est temps que l'Etat d'Israël traite ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale comme des héros – pas comme des statistiques»

A écrit Avigdor Lieberman, chef du parti nationaliste Israël Beiteinou, et ancien ministre.

«Roei n'a pas pu supporter la douleur, mais d'autres sont encore là, se battant, faisant face, essayant de vivre. Nous devons leur apporter toute l'aide possible – afin qu'ils ne se sentent pas seuls», a également commenté Yaïr Golan, chef de la formation de gauche «Les Démocrates.»

Ils tentaient de se cacher sous des voitures

La petite amie de Roei Shalev, Mapal Adam, et son meilleur ami, Hili Solomon, ont été tués sous ses yeux lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël, tandis qu'il a été lui blessé par les commandos venus de la bande de Gaza.

Les trois jeunes gens tentaient de se cacher sous des voitures lorsque le site du festival a été pris d'assaut.

Avec plus de 370 morts, le festival Nova a été le théâtre du pire massacre commis le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du Hamas, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Au total, l'attaque a entraîné la mort, côté israélien, de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

Deux semaines après le massacre, la mère de Roei Shalev s'était suicidée. Selon plusieurs médias israéliens, elle était très proche de la compagne de son fils, et avait été anéantie par sa mort.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

(sda/ats/afp)