Israël regroupe les détenus à libérer contre les otages de Gaza

Image: AFP

Israël et le Hamas sur le point d'échanger les otages?

Les autorités israéliennes ont regroupé dans deux prisons les détenus concernés par un futur échange. Leur libération s'inscrit dans le cadre d’un cessez-le-feu négocié avec le Hamas, sous l’égide de Donald Trump. Pendant ce temps, le Hamas affirme que le désarmement, c'est «hors de question».

Plus de «International»

Les «prisonniers relevant de la sécurité nationale ont été transférés vers les centres d'expulsion des prisons d'Ofer [en Cisjordanie occupée, NDLR] et de Ktziot [sud d'Israël], en attendant les instructions des autorités politiques et la poursuite des opérations pour permettre le retour des otages en Israël», écrit l'administration dans un communiqué.

Au terme de l'accord, les 48 otages ou dépouilles d'otages encore dans Gaza doivent être rendus à Israël d'ici à lundi 09h00 GMT.

En échange, Israël doit libérer 250 «détenus pour des raisons de sécurité» dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et 1700 Palestiniens arrêtés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Plus de 500'000 personnes de retour

Du côté de Gaza, la Défense civile annonce que plus de 500'000 personnes sont revenues dans le nord depuis le cessez-le-feu.

Mais le désarmement du Hamas, prévu dans le cadre du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, est «hors de question», a affirmé samedi un responsable du mouvement islamiste palestinien à l'AFP.

«La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable», a affirmé ce responsable sous couvert d'anonymat.

Milliers de personnes dans les rues de Londres

Soulagées par le cessez-le-feu à Gaza, mais très sceptiques sur la suite et résolues à continuer les marches pour «les droits des Palestiniens», plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Londres pour «exiger une paix juste» et «continuer à parler de Gaza».

Image: AFP

Sous un soleil d'octobre, le cortège aux couleurs palestiniennes, entre drapeaux et keffiehs, a marché vers le Parlement. Familles avec enfants, jeunes, vieux, activistes ou quidams, les manifestants étaient pour la plupart des habitués des marches propalestiniennes.



(sda/ats/afp)