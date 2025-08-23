Madame Erdogan appelle Melania Trump à aider les enfants de Gaza

assez ensoleillé18°
La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, appelle samedi Melania Trump à écrire au Premier ministre israélien en faveur des enfants palestiniens de Gaza, comme elle l'a fait pour les petits Ukrainiens.
23.08.2025, 20:1223.08.2025, 20:12
La Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, appelle samedi Melania Trump à écrire au Premier ministre israélien en faveur des enfants palestiniens de Gaza, comme elle l'a fait pour les petits Ukrainiens.

En accueillant la semaine dernière Vladimir Poutine en Alaska, le chef de le Maison Blanche Donald Trump lui avait remis un «message de paix» pour l'Ukraine, qu'aurait rédigé son épouse et Première dame américaine.

L'ONU déclare officiellement la famine à Gaza

Dans une lettre adressée à cette dernière et rendue publique par la présidence turque, Madame Erdogan l'invite à faire preuve de la même «sensibilité» à l'égard de la population de Gaza, assiégée depuis près de deux ans par l'armée israélienne en représailles aux attaques du 7 octobre 2023, conduites par le Hamas palestinien.

Comme elle l'a fait pour les petits Ukrainiens

«J'ai confiance que la sensibilité dont vous avez fait preuve à l'égard des 648 enfants ukrainiens qui ont perdu la vie dans la guerre pourra s'étendre à Gaza où 62'000 civils, dont 18'000 enfants ont perdu la vie en moins de deux ans»

Ecrit Madame Erdogan, citant un bilan des autorités de Santé du Hamas jugé crédible par l'ONU.

Elle lui suggère d'«envoyer une lettre en faveur de la fin de la crise humanitaire à Gaza au Premier ministre israélien (Benjamin) Netanyahu».

«Votre appel en faveur de Gaza revêtrait une responsabilité historique en faveur de la population palestinienne».

«En tant que mère, que femme et comme être humain, je partage sincèrement les sentiments que vous avez exprimés dans votre lettre et j'espère que vous saurez donner le même espoir aux enfants de Gaza qui aspirent, eux aussi, à la paix et à la tranquillité».

Les Nations unies ont officiellement déclaré une famine à Gaza vendredi - un «mensonge éhonté» a répliqué Netanyahu.

L’article