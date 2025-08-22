Israël menace de détruire la ville de Gaza

Des soldats israéliens.Keystone
La ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, a menacé vendredi le ministre israélien de la Défense Israël Katz.
«Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement» du mouvement islamiste palestinien, écrit le ministre sur son compte X.
Israël Katz.Image: EPA
«S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun», a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans. (jah/ats)
