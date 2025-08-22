en partie ensoleillé18°
Gaza

Israël menace de détruire la ville de Gaza

A Israeli soldier works on a tank parked in a staging area near the Israeli-Gaza border, as seen from southern Israel, Thursday, Aug. 21, 2025. (AP Photo/Maya Levin) Israel Palestinians Gaza
Des soldats israéliens.Keystone
Le ministre israélien Israël Katz menace de raser Gaza si le Hamas refuse la paix, exigeant libération des otages et désarmement.
22.08.2025, 09:0222.08.2025, 09:02
La ville de Gaza sera détruite si le Hamas n'accepte pas la paix aux conditions dictées par Israël, a menacé vendredi le ministre israélien de la Défense Israël Katz.

«Bientôt, les portes de l'enfer s'ouvriront sur les meurtriers et les violeurs du Hamas à Gaza, jusqu'à ce qu'ils acceptent les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, principalement la libération de tous les otages et le désarmement» du mouvement islamiste palestinien, écrit le ministre sur son compte X.

Israël Katz, ministre israélien de la défense
Israël Katz.Image: EPA

«S'ils n'acceptent pas, Gaza, la capitale du Hamas, deviendra Rafah ou Beit Hanoun», a-t-il ajouté, faisant référence à deux villes de la bande de Gaza largement rasées par Israël dans la guerre qui l'oppose au Hamas depuis bientôt deux ans. (jah/ats)

Une Romande à Gaza: «Les gens n’ont nulle part où aller»

