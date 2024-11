Nouveaux soupçons de fraudes en Géorgie

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Un documentaire dit avoir percé le plus grand secret du Bitcoin

«On peut conclure que les élections parlementaires géorgiennes de 2024 présentent des résultats manifestement truqués, en plus de violations électorales signalées ailleurs par des observateurs», a indiqué l'organisation. (ats/afp)

Un organisme renommé rassemblant et analysant des données électorales, Europe Elects, a également affirmé avoir pu établir «de manière indépendante des signes de fraude» en Géorgie sur la base des résultats de la commission électorale.

Cet institut dit employer les mêmes modèles de sondage qu'il utilisera lors de la présidentielle américaine du 5 novembre pour les médias ABC, CBS, CNN, et NBC.

«La déviation par rapport aux résultats statistiquement attendus était généralisée, mais plus prononcée dans des bureaux de vote spécifiques dans des zones rurales.»

L'institut réalisent depuis 2012 des sondages à la sortie des bureaux de vote, et jusqu'aux législatives du 26 octobre ceux-ci correspondaient globalement aux résultats officiels.

Vendredi, l'institut de sondage américain Edison Research, dont l'enquête samedi avaient donné vainqueure une union de quatre formations d'opposition, a affirmé que la différence entre ses prévisions et les résultats officiels «ne peut être expliquée par des variations ordinaires» et évoqué «une manipulation au niveau local du vote».

Le vote a été remporté samedi par le parti au pouvoir Rêve géorgien, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire prorusse et de vouloir éloigner la Géorgie de l'Union européenne, ce qu'il réfute.

Des analyses des résultats des législatives en Géorgie, dénoncés comme truqués par l'opposition pro-européenne de ce pays de Caucase, suggèrent des fraudes généralisées, ont indiqué vendredi un institut de sondage ayant suivi le scrutin et une organisation d'observateurs électoraux.

La Finlande confisque «la propriété balnéaire de Poutine»

La Finlande est le premier pays à confisquer des biens immobiliers russes afin de dédommager l'Ukraine. Un terrain particulier, sur lequel le chef du Kremlin aurait eu des projets personnels, fait partie du lot.

Les autorités finlandaises ont commencé cette semaine à confisquer une quarantaine de terrains et de propriétés. Ils appartiennent tous à l'Etat russe: selon les médias finlandais, il s'agit pour la plupart d'appartements, mais aussi d'un immeuble de bureaux et du «centre scientifique et culturel russe» à Helsinki.