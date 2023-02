Greta se bat contre des éoliennes suisses

La Cour suprême de Norvège a décidé qu'un immense parc éolien ne respectait pas les droits des éleveurs de rennes. Les turbines éoliennes, auxquelles participe également un groupe énergétique suisse, continuent pourtant de tourner allègrement. Greta Thunberg s'en mêle.

Niels Anner, Copenhague / ch media

Alerte lundi à Oslo: les employés de six départements ont été priés de travailler depuis chez eux, par sécurité. En effet, dans le quartier du gouvernement, un groupe de manifestants pacifiques a bloqué l'entrée du département de l'énergie. Parmi eux, la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg qui soutient la protestation de groupes de la population autochtone norvégienne, les Samis, ainsi que des défenseurs de la nature.

Les manifestants exigent le démantèlement de l'une des plus grandes installations éoliennes d'Europe, située près de Trondheim, dans le centre de la Norvège; une installation à laquelle participent également l'entreprise énergétique suisse FMB ainsi que la société d'investissement Energy Infrastructure Partners, cofondée à l'origine par le Credit Suisse, qui investit des fonds de caisses de pension suisses.

Greta Thunberg, à droite, s'est jointe aux militants norvégiens qui bloquaient les entrées du ministère du Pétrole et de l'Energie, à Oslo, ce 27 février 2023. Image: sda

Greta Thunberg, lundi «C'est honteux que nous ayons besoin d'être ici»

La raison de la colère des manifestants est la présence de 151 éoliennes dans les montagnes de la péninsule de Fosen. Celles-ci tournent et produisent de l'électricité, bien que la plus haute juridiction norvégienne ait décidé, il y a près d'un an et demi, que la construction de cette gigantesque installation était illégale.

Image: watson

Le coupable est le gouvernement. Il a accordé la concession et, selon le tribunal, n'a pas respecté les droits des Samis. Leur culture est aujourd'hui particulièrement protégée par la loi. Après avoir été réprimée pendant des siècles, elle est aujourd'hui menacée et, selon le tribunal, les nombreuses turbines limitent considérablement les possibilités d'élevage de rennes. Depuis des siècles, les groupes de Samis utilisent Fosen comme zone de pâture pour leurs troupeaux. Mais aujourd'hui, de vastes zones sont bouclées, traversées par des routes d'accès. De plus, selon les bergers, le vrombissement des éoliennes stresse les rennes.

Faire cohabiter l'élevage de rennes et les éoliennes

Malgré la décision claire du tribunal, rien n'a été fait jusqu'à présent. Les Samis exigent désormais, et avec de plus en plus de véhémence, l'arrêt des turbines. Le gouvernement hésite. Le ministre du pétrole et de l'énergie, Terje Aasland, a dit qu'il cherchait le dialogue et que les droits des Samis devaient, bien entendu être protégés.

Toutefois, il a fait remarquer que la Cour suprême ne disait «rien de concret» sur ce qu'il fallait faire des turbines. Son département «étudie» donc les solutions possibles pour permettre à la fois l'élevage de rennes et la production d'électricité éolienne. La concession pour l'installation est valable jusqu'à ce que le gouvernement la retire, affirme Aasland.

Des rennes près du parc éolien controversé de la péninsule de Fosen. Image: Heiko Junge, NTB

C'est également le point de vue des investisseurs suisses et du propriétaire et exploitant majoritaire de l'installation, l'entreprise publique Statkraft. La position concernant Fosen doit être acceptée, mais la responsabilité revient au gouvernement norvégien. Celui-ci a un problème politique: le démontage d'une énorme installation éolienne en pleine crise énergétique aurait un effet de signal catastrophique. En effet, la Norvège, qui s'est enrichie grâce au pétrole et au gaz, travaille à sa reconversion verte.

De nombreux Norvégiens critiquent la production d'énergie éolienne sur terre, car ils estiment que les installations défigurent la nature. Les projets éoliens sont très controversés, et un «stop» à Fosen pourrait avoir des conséquences importantes.

C'est notamment pour cette raison que les organisations de protection de la nature se déclarent solidaires des Samis, bien qu'elles luttent ainsi contre la production d'électricité respectueuse du climat. Greta Thunberg a déclaré qu'il était «absurde» que la Norvège ne respecte pas les droits humains des populations autochtones, car la protection du climat ne peut pas fonctionner ainsi. Pendant ce temps, la police a commencé à évacuer les manifestants à Oslo. (aargauerzeitung.ch)