Les missiles ATACMS mesurent quatre mètres de haut et peuvent voler jusqu'à 300 km. Image: imago

Kiev frappe fort avec ses nouveaux super-missiles américains

L'Ukraine a bombardé deux aérodromes ennemis avec ses tout nouveaux missiles longue portée ATACMS, que Washington vient de lui livrer en secret. Kiev est désormais en mesure de frapper la totalité des zones occupées, ainsi qu'une partie du territoire russe. Un game changer?

Il y a quelques mois, ce scénario relevait encore de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est chose faite: les Etats-Unis ont livré à Kiev des missiles ATACMS. C'est ce qu'ont annoncé, mardi soir, les autorités ukrainiennes. Le ministère de la Défense, connu pour sa communication «créative» sur les réseaux sociaux, a simplement tweeté:

«ATACMS. D'autres nouvelles à venir 🔥»

Une demi-heure plus tard, le président Volodymyr Zelensky a confirmé la nouvelle dans son allocution vidéo du jour.

Ce qui rend cette information si importante, c'est que Washington a longtemps refusé de livrer ces armes à Kiev. Avec une portée jusqu'à 300 kilomètres, les ATACMS volent nettement plus loin que les missiles utilisés jusqu'à présent. Les Ukrainiens pourraient ainsi viser toute la Crimée, la totalité du territoire occupé et certaines parties de la Russie. C'est ce dernier scénario qui inquiétait les autorités américaines: «Nous ne voulons pas de guerre entre l'Otan et la Russie», avait déclaré Biden à ce propos, en juin 2022.

Il semble désormais que les Etats-Unis ont fini par céder aux demandes répétées de l'Ukraine, lui livrant leurs fameux super-missiles.

«Neuf hélicoptères détruits»

Kiev n'a, par ailleurs, pas attendu longtemps avant de s'en servir. Mardi soir déjà, Zelensky confirmait que les ATACMS avaient «fait leurs preuves». Des images des missiles en actions ont été diffusées mercredi matin par le ministère ukrainien de la Défense.

Selon le centre de réflexion «Institute for the Study of War» (ISW), les Etats-Unis ont «probablement transféré les ATACMS en secret» à l'armée ukrainienne, pour qu'elle puisse exploiter l'effet surprise. L'ISW ajoute:

«Le choc général dans l’espace informationnel russe suggère que l’Ukraine a obtenu l’effet escompté»

Il semblerait, en effet, que les nouveaux missiles ont frappé fort lors de leur baptême du feu en Ukraine. Plusieurs sources concordantes affirment qu'ils ont été utilisés pour bombarder des aérodromes sous contrôle russe, situés dans la région occupée de Berdiansk et dans la ville de Lougansk. Baptisée «Opération Libellule», l'attaque aurait détruit au moins neuf hélicoptères russes et un dépôt de munition, selon l'armée ukrainienne.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent de violents incendies et des explosions dues à la détonation continue de munitions. «Un aérodrome de Berdiansk occupé par la Russie a été très chaud après une frappe ukrainienne de l'ATACMS, hier soir», commente OSINTtechnical, compte adepte du renseignement d'origine sources ouvertes.

Toujours sur X, OSINTtechnical ajoute:

«En fonction du nombre d’hélicoptères présents à Berdiansk et à Lougansk, il pourrait s'agir des pires pertes infligées en un seul jour à l’armée de l’air russe»

La nouvelle des frappes a suscité l’inquiétude en Russie, un blogueur militaire russe décrivant par exemple l'attaque comme «l’une des plus graves» de toute la guerre.

«De nouvelles opportunités»

Ces frappes vont probablement pousser le commandement russe à disperser ses moyens aériens et à retirer certains appareils vers des aérodromes plus éloignés de la ligne de front, commente l'ISW. Dans les premières phases de la contre-offensive ukrainienne, l'armée russe s'est efficacement servie de ses hélicoptères stationnés à Berdiansk pour infliger de lourdes pertes à ses adversaires.

«Ce n’est pas un hasard si le premier déploiement des ATACMS a visé des hélicoptères militaires russes, qui ont joué un rôle clé dans les opérations défensives ces derniers mois», note également le centre de réflexion «Atlantic Council» (AC) dans une analyse.

«Le retrait forcé des hélicoptères vers des endroits plus éloignés pourrait créer des opportunités pour les blindés ukrainiens de pénétrer dans les fortifications russes» Atlantic Council

Un game changer?

Ce qui est sûr, c'est que les Ukrainiens jubilent et ont d'ores et déjà menacé Moscou. «Il n’existe plus d’endroits sûrs pour les troupes russes à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de l’Ukraine», a écrit sur X le très bavard conseiller à la présidence Mykhaïlo Podoliak.

«Cela signifie qu’il n’y a aucune possibilité de conserver le sud, la Crimée et la flotte de la mer Noire à moyen terme. Le compte à rebours a déjà commencé» Mykhaïlo Podoliak

Reste à savoir si ces missiles seront vraiment en mesure d'impacter le cours de la guerre et de donner un nouvel élan à la contre-offensive ukrainienne, qui peine donner les résultats espérés.

«L’arrivée des missiles ATACMS apporte à l’Ukraine un regain militaire et moral considérable», estime l'analyse de l'AC. «Cette nouvelle arme permettra à l’Ukraine de frapper des cibles dans toutes les régions du pays occupées par la Russie», ajoute-t-il, avant de relativiser:

«Kiev est également consciente du fait que ces missiles ne sont pas des armes miracles et qu’ils ne gagneront pas la guerre à eux seuls» Atlantic Council

En attendant de voir leur vrai impact sur le champ de bataille, les missiles sont déjà devenus des mèmes:

Image: X