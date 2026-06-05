Un panneau installé devant la succursale Migros de la rue Alpstein annonce: «Ouvert en continu dès le 2 juillet». Image: ch-media

Migros ouvre discrètement un magasin inédit en juillet et ça crispe

Le géant orange teste un nouveau modèle de magasin autonome ouvert la nuit, les dimanches et les jours fériés. Ce concept suscite déjà des critiques.

Ramona Koller

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Le 2 juillet, la succursale Migros de la rue Alpstein à Herisau, en Appenzell Rhodes-Extérieures, ne fermera pas ses portes à 19 heures comme d'habitude. A partir de cette date, elle deviendra la première enseigne du groupe Migros à fonctionner 24 heures sur 24, y compris les dimanches et les jours fériés.

Cette transformation devait entrer en vigueur il y a déjà un an. Une opposition déposée contre la demande de changement d'affectation du magasin et les travaux nécessaires avait toutefois retardé le projet. Le litige a depuis été réglé et l'autorisation d'exploitation a été délivrée.

Communication discrète

La coopérative régionale Migros Suisse orientale n'a pas communiqué officiellement sur l'ouverture. C'est un panneau orange installé devant l'entrée qui a attiré l'attention du journal local. On peut y lire:

«Ouvert en continu dès le 2 juillet»

Interrogé, Andreas Bühler, porte-parole de Migros Suisse orientale, explique que les installations seront basculées en mode 24 heures sur 24 après la fermeture habituelle du magasin, le 2 juillet au soir. Les systèmes d'accès et de surveillance seront alors activés afin de transformer le supermarché en point de vente en libre-service pendant les périodes non surveillées.



Aucune cérémonie officielle n'est prévue. «Il ne s'agit pas d'une nouvelle ouverture, mais simplement d'une extension des horaires», souligne Andreas Bühler.



Et la nuit?

Pour les employés, les changements resteront limités. Durant la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés, les rayons ne pourront pas être réapprovisionnés. Selon Migros, cette organisation respecte les exigences de la législation sur le travail. Les collaborateurs rempliront les étagères juste avant la fermeture et juste avant la réouverture des heures d'exploitation avec personnel.

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La sécurité reposera sur un système complet de vidéosurveillance et de capteurs, déjà utilisé dans les magasins automatisés Migros Teo. L'accès au magasin se fera via une validation par SMS sur smartphone et les achats seront réglés aux caisses automatiques existantes.

D'autres magasins suivront

Si Herisau a été choisie pour ce projet pilote, ce n'est pas un hasard. Migros Suisse orientale estime que cette succursale réunit les conditions idéales pour tester le concept: elle est facilement accessible, dispose d'infrastructures modernes et attire une clientèle variée.

La commune est également suffisamment grande pour fournir des données représentatives, tout en restant éloignée des spécificités propres aux grandes villes. Selon Migros Suisse orientale, d'autres succursales de la région devraient encore être converties au fonctionnement 24 heures sur 24 avant la fin de l'année.

Un concept qui énerve

Ce projet n'a pas manqué d'essuyer des critiques de la Fédération syndicale Saint-Gall-Appenzell, pour qui les concepts 24h/24 sont inutiles et pénalisent les petits commerçants qui ne peuvent et ne veulent pas supporter financièrement de tels horaires.

Migros fait face à une concurrence qui a déjà mis le pied dans la porte. L'exploitant de kiosques Valora gère des échoppes 24h/24 de l'enseigne Avec sur les aires d'autoroute. A Zurich, l'entreprise a ouvert des magasins autonomes accessibles par le biais d'une application mobile, notamment le dimanche.

Cependant, en raison de problèmes de sécurité, certaines succursales ont été fermées la nuit. Pour la même raison, l'enseigne Spar a fermé ses points de vente sans personnel à Zurich et dans les Grisons. (adapt. jah avec awp)