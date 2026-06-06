Vous kiffez les glaces? Le plaisir d'un cornet artisanal n'a jamais coûté aussi cher en Suisse. image: watson

La glace la plus chère de Suisse est vendue dans cette ville romande

Alors que les beaux jours sont enfin arrivés et qu'un long week-end ensoleillé se profile, tentation est grande de savourer un cornet de glace, les pieds dans le lac ou avachi sur une terrasse. Or, selon une étude, la Suisse reste de loin le pays le plus cher pour s’offrir une glace artisanale - loin, très loin devant nos voisins germaniques.

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Les températures grimpent, et il en va de même de nos rêves de se prélasser à l'extérieur avec une bonne boule de glace. Qu'il s'agisse d'un sorbet à la framboise acidulé ou d'une boule caramel salé ultra gourmande, l'an dernier, les Suisses, grands fans de glace devant l'éternel, en ont consommé près de 45 millions de litres.

Pourtant, savourer une boule s'apparente bientôt à un petit luxe, à en croire le portail de bons de réduction coupons.ch, qui vient de livrer une enquête sur l'évolution des prix de la douceur la plus populaire des beaux jours, en comparant de nombreux glaciers dans toute la région DACH (Suisse-Allemagne-Autriche) entre mars et mai 2026.

Leur constat est glaçant: les amateurs paient moins de la moitié du prix suisse en Allemagne et en Autriche. Chez nous, le prix moyen est de 4,58 francs par portion, soit près de 9% de plus qu’en 2025. Une hausse qui s’expliquerait par l’augmentation des coûts de l’énergie, de la production et du lait.

«En Autriche, une portion coûte en moyenne l’équivalent de 2,17 francs, soit 52% de moins qu’en Suisse» Le constat piquant de coupons.ch.

Où paie-t-on le plus cher sa glace en Suisse?

Et c'est une ville romande qui trône en bonne place de la glace la plus dispendieuse: avec 5,20 francs la portion, Genève occupe pour la deuxième année consécutive la première place de la glace la plus chère de Suisse. Lucerne suit de près, avec un prix moyen de 5,10 francs par portion.

Bâle et Lausanne se situent également au-dessus de la moyenne nationale. Dans la cité rhénane et le chef-lieu vaudois, les consommateurs paient respectivement 4,85 francs et 4,83 francs, soit des prix inchangés par rapport à 2025.

Dans l’ensemble, l’indice suisse de la glace reste élevé mais relativement stable. Six des dix villes interrogées affichent exactement les mêmes prix que l’an dernier. Les hausses concernent uniquement Lucerne, Saint-Gall, Genève et Schaffhouse. Cette dernière se distingue avec une augmentation de plus de 18%, toujours selon coupons.ch.

Et glace la moins chère de Suisse?

Pour trouver une boule parfum straciatella un peu meilleure marché, il va falloir vous déraciner du côté de nos amis de Suisse alémanique. Cette année, c'est Schaffhouse qui conserve sa médaille de ville à la glace la moins chère, avec une portion à 3,58 francs. Les amateurs de desserts glacés paient également relativement peu à Winterthour et Zurich, avec des prix moyens de 3,83 francs et 3,90 francs.

La glace la plus chère de Suisse se trouve au bord du Léman, et plus précisément à Genève. Ici, à Ouchy (Lausanne), la boule coûte quatre francs. image: watson

Lugano et Saint-Gall dépassent de peu la barre des 4 francs, avec des portions respectivement à 4 francs et 4,20 francs. En bonne capitale helvétique, Berne se situe quant à elle quasiment dans la moyenne nationale: une portion y coûte 4,53 francs.

Vous savez désormais où foncer, si vous ne décidez pas tout simplement de filer à Vienne ou Hambourg pour vos prochaines vacances d'été. Franchement, la perspective de pouvoir s'enfiler deux fois de plus de gelato est plutôt alléchante.

Ce tiramisu monstrueux est entré dans l'histoire Vidéo: watson