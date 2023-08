Le «castor» effraie Moscou

Dans la nuit de lundi à mardi, Moscou a de nouveau été la cible d'une attaque de drones. Selon plusieurs experts, les Ukrainiens seraient responsables de ces dernières attaques.

Fabian Hock / ch media

Plus de «International»

Deux seulement après la dernière, une nouvelle attaque a eu lieu dans le centre de Moscou. Et une fois de plus, la cible était un gratte-ciel dans le quartier de Moscou City – le même que dans la nuit de samedi à dimanche.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

C'est un bâtiment du «IQ Quartier», abritant différents ministères russes, qui a été la cible de ces nouvelles attaques. Mardi matin, une deuxième explosion a donc touché l'immeuble en l'espace de quelques jours seulement. Selon plusieurs médias, un incendie s'est également déclaré à l'étage où se trouve le ministère russe du Développement économique.

Les grattes-ciel de Moscou City Image: wikipédia

Et une fois de plus, comme ce week-end, c'est un drone qui a été utilisé. Si l'Ukraine n'en a pas revendiqué la responsabilité, tout porte à croire que ce sont leurs appareils qui ont frappé Moscou.

Autonomie de plus de 1000 kilomètres

Une équipe de spécialistes du New York Times a analysé les images des dernières attaques. Ces derniers sont certains d'avoir identifié trois modèles de drones des Ukrainiens, et parmi eux, le modèle «Beaver», en français «castor».

Ce drone kamikaze peut parcourir plus de 1000 kilomètres. Il s'agit d'une production ukrainienne, financée avec l'aide d'un influenceur ukrainien Igor Lachenkov. Celui-ci a pu récolter près d'un demi-million de dollars via Telegram et a ainsi aidé l'armée à développer l'appareil.

Le «castor» aurait été utilisé lors de l'attaque contre le Kremlin au début du mois de mai de cette année, ainsi que lors des récentes attaques à Moscou.

Les spécialistes ne s'étonnent pas de la tactique des Ukrainiens avec les drones. «Je suis presque un peu étonnée que de telles attaques n'aient pas déjà eu lieu plus souvent», déclarait au mois de mai Ulrike Franke, spécialiste des drones au European Council on Foreign Relations, lors d'un entretien avec CH Media.

La guerre des drones prend de l'ampleur

Depuis, les Ukrainiens ont massivement augmenté la cadence de leurs attaques. Rien qu'entre les mois de mai et juillet de cette année, les Ukrainiens ont fait voler deux fois plus de drones kamikazes vers la Russie que pendant toute l'année 2022, calcule le New York Times.

Voici à quoi ressemble le drone kamikaze «castor». Image: aargauerzeitung

Et ce n'est sans doute qu'un début. En effet, il y a quelques jours seulement, le gouvernement de Kiev a annoncé qu'il allait porter ses investissements dans l'industrie des drones à plus d'un milliard de dollars, soit dix fois plus que l'année précédente.

D'après l'experte en drones Franke, ces appareils prennent de plus en plus d'importance dans la guerre en Ukraine. Notamment parce que la défense antiaérienne est si bonne des deux côtés que l'utilisation d'avions de combat habités est souvent trop risquée, comme elle l'a déclaré dans une interview récente avec la chaîne de télévision allemande Welt. On peut d'ores et déjà s'attendre à ce que près de 10 000 drones soient détruits chaque mois du seul côté ukrainien, a-t-elle ajouté.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)