Li Hui, désigné comme médiateur par la Chine, est attendu pour apaiser et arracher un «oui» pour une hypothétique paix entre la Russie et l'Ukraine. Image: watson

Voici l'homme envoyé par Pékin pour négocier avec Poutine et Zelensky

La Chine envoie Li Hui en Europe pour servir de médiateur en faveur de la paix dans la guerre en Ukraine. Quelles sont les chances d'une percée diplomatique?

Fabian Kretschmer, Pékin / ch media

Quelques heures seulement après que la capitale ukrainienne Kiev a été secouée par de violentes explosions, une visite de haut niveau est arrivée mardi d'Extrême-Orient: Li Hui, 70 ans, est l'homme choisi par la Chine pour une mission extraordinairement délicate.

Le diplomate est venu de la République populaire pour «discuter avec toutes les parties de la solution politique à la crise ukrainienne», comme l'indique le ministère des Affaires étrangères. L'envoyé spécial le fait à huis clos: à l'exception de son itinéraire, qui mènera Li de Kiev à Varsovie, Berlin et Paris, le gouvernement chinois n'a révélé aucune information.

Mais son envoi peut tout à fait être interprété comme une réaction à la pression de l'Union européenne. Le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont récemment insisté pour que Pékin s'implique enfin plus activement dans une solution de paix en Ukraine.

Jusqu'à présent, le chef d'Etat Xi Jinping n'avait mis dans la balance qu'un soi-disant plan en 12 points. Mais ce document de synthèse a déçu l'Europe sur toute la ligne en raison de son contenu vague et sans substance.

Il lit Dostoïevski et parle couramment russe

C'est donc l'envoyé spécial Li Hui qui doit s'emparer de la question. Son choix est logique dans la mesure où il compte parmi les plus grands connaisseurs de la Russie en République populaire. Li Hui a passé presque toute sa carrière diplomatique à Moscou. Il est considéré comme un lecteur passionné de Tolstoï et de Dostoïevski et maîtrise couramment le russe depuis des décennies. En 2019, Vladimir Poutine lui a décerné la prestigieuse médaille de l'amitié.

Image: Twitter

Les relations entre Moscou et Pékin ont toujours été compliquées, voire hostiles. Sous Mao Tsetung, elles ont même été proches d'une véritable guerre. Mais depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, les relations bilatérales ont atteint un record historique: quelques jours seulement avant le début de l'invasion russe, Xi et Poutine ont célébré à Pékin une «amitié sans frontières».

En Europe, la loyauté des Chinois envers Poutine a provoqué un véritable choc: depuis le début de l'invasion orchestrée par Poutine, Pékin a repris la propagande des médias d'Etat russes et a renforcé le commerce avec Moscou. Xi Jinping n'a jamais critiqué publiquement l'invasion de la Russie, ni même désigné l'armée de Poutine comme l'agresseur.

La haine de l'ordre mondial occidental

Les experts décrivent l'attitude chinoise comme une «neutralité pro-russe»: si Pékin ne s'implique pas directement dans la guerre en livrant des armes, ses intérêts stratégiques sont néanmoins clairement répartis. D'un point de vue purement politique, ceux-ci s'expliquent facilement: la Chine et la Russie sont unies dans leur haine de l'ordre mondial occidental dirigé par les Etats-Unis, et les deux Etats ont en outre une frontière terrestre de plus de 4000 kilomètres. Car le pire scénario possible pour les Chinois serait que Poutine soit renversé et qu'un président pro-occidental s'installe potentiellement au Kremlin.

Depuis le début de la guerre, la dépendance de la Russie à l'égard de l'Empire du Milieu s'est considérablement accrue. Pékin en profite surtout pour obtenir des livraisons de pétrole à bas prix. En même temps, Xi veut à tout prix éviter que la Russie ne sorte trop affaiblie de la guerre en Ukraine.

Au vu des réalités politiques, il est donc très peu probable que l'envoyé spécial Li Hui parvienne à une percée diplomatique dans les prochains jours. Du point de vue chinois, il s'agit avant tout d'envoyer un message symbolique à l'Occident et de se présenter sur la scène internationale comme une «puissance de paix».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)