L'Italie refuse d'expliquer ce qu'il se passe avec ce yacht saisi

Le Scheherazade, immobilisé par l'Italie, est actuellement en cours de rénovation et l'équipage est toujours sur le pont, ce qui suscite la curiosité: pourquoi?

Dans le port de Marina di Carrara, sur la côte toscane, le méga-yacht Scheherazade est actuellement en cours de rénovation. Pour rappel, le navire a été immobilisé dans le cadre des sanctions liées à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, en mai 2022, par le ministère italien des Finances.

A qui appartient réellement le méga-yacht et qui finance le staff qui est toujours à bord? Mystère, car les autorités ne le révèlent toujours pas. Et l'Italian Sea Group n'a pas non plus voulu révéler d'où vient l'argent pour la rénovation.

Le Shéhérazade sur la côte toscane. Image: www.imago-images.de

Le Financial Times et le journal italien La Stampa estiment tous deux qu'Edouard Khudainatov, ancien président de la société pétrolière russe Rosneft, est le propriétaire de ce monstre.

D'après le New York Times, les autorités américaines partent du principe que le Sheherazade pourrait appartenir à Vladimir Poutine. Cette thèse est étayée par des enquêtes menées par l'équipe d'Alexeï Navalny. Les recherches de deux journalistes Maria Pevchich et Georgiy Alburov ont rapporté en mars 2022 que des gardes du corps de Poutine se trouvaient sur ou à proximité du yacht. De plus, un collaborateur aurait confirmé que le yacht appartenait à Poutine.

Les autorités gardent le silence

En attendant, les autorités italiennes n'ont toujours pas expliqué comment il est possible de rénover un navire immobilisé en raison de sanctions. L'Agenzia del Demanio, qui gère les avoirs saisis, parle de «travaux d'entretien» qui ont été convenus avec le ministère des Finances. Il n'y a pas d'autres détails, cars «les informations sur les avoirs gelés sont confidentielles», explique-t-on.

Le Scheherazade est considéré comme un yacht aux équipements particulièrement coûteux. A bord, on trouve entre autres un espace bien-être, des ponts d'hélicoptère et un centre de fitness. La valeur de ce navire de 140 mètres de long est estimée à la coquette somme de 700 millions de dollars, soit environ 612 millions de francs.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)