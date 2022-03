Cet énorme yacht, l'un des plus grands du monde, appartiendrait à...

Personne ne sait exactement qui possède le méga-yacht «Scheherazade». Des recherches montrent que le navire à 700 millions de dollars devrait appartenir au président russe. Le capitaine du vaisseau n'est pas de cet avis.

«Scheherazade». Un nom qui promet une séduction orientale – et une sagesse féminine.

Mais «Scheherazade» n'est pas seulement le nom de l'astucieuse conteuse des Mille et une nuits, c'est aussi celui d'un méga-yacht de 700 millions de dollars américains, actuellement amarré dans le port italien de Marina di Carrara, en Toscane.

On ne sait pas à qui appartient cette explosion de décadence. Le magazine de style de vie de luxe Boat International part du principe que le propriétaire serait un «milliardaire du Proche-Orient».

Mais les dernières recherches de l'équipe d'Alexei Navalny – célèbre opposant à Vladimir Poutine – laissent supposer le contraire: «Scheherazade» appartient probablement au président russe, actuellement en train de diriger une guerre en Ukraine et dont les biens sont donc inscrits sur des listes de sanctions dans le monde entier.

A quoi ressemble Scheherazade? Pourquoi pourrait-elle appartenir à Poutine? Et qui réfute cette thèse? Notre récit:

Scheherazade se présente

Scheherazade est si impressionnant qu'il ne peut manquer sur aucun best of des yachts les plus longs, les plus chers ou les plus luxueux – et il possède sa propre entrée Wikipedia.

Scheherazade devant le chantier naval – un régal pour les yeux, même la nuit. Lürssen: sale.ruyachts.com/

Ce temple du luxe flottant, de l'entreprise de construction navale allemande Lürssen, a été lancé, en 2019, et mesure 140 mètres de long et 23 mètres de large. Il comprend six ponts, y compris deux héliports.

Les divers espaces spa peuvent accueillir 40 hôtes, pour lesquels 22 cabines sont disponibles. En outre, il y a de la place pour 94 membres d'équipage.

Scheherazade après sa mise à l'eau en 2019. Wikimedia/DrDuu 007/ CC BY-SA 4.0

Même pour le monde discret des propriétaires de superyachts, Scheherazade est entouré d'un degré de secret inhabituel: le propriétaire du navire n'a, jusqu'à présent, pas été rendu public. Il bat le pavillon des îles Caïmans et la société propriétaire a son siège dans les îles Marshall. Le Scheherazade possède même un capot pour dissimuler sa plaque d'identification. Et lorsqu'il est entré pour la première fois dans le port, une haute barrière métallique a été installée sur la jetée afin de dissimuler le yacht aux badauds.

Pourquoi le yacht appartiendrait-il à Poutine?

Lundi, la journaliste d'investigation Maria Pevchich et l'activiste anti-corruption Georgy Alburow ont publié sur YouTube une vidéo sur Scheherazade et sa propriété. Tous deux font partie de l'équipe du pourfendeur du Kremlin le plus redoutable qui soit: Alexei Navalny.

Leur recherche se base sur une liste d'équipage du Scheherazade datant de décembre 2020, dont des extraits sont montrés dans la vidéo. La liste d'équipage énumère tous les membres permanents.

Voici les résultats de l'analyse:

A l'exception du capitaine, tous les membres de l'équipage sont russes.

Au moins dix des membres de l'équipage ont pu être identifiés par l'équipe de Navalny comme étant des officiers de la Federalnaja Sluschba Ochrany Rossijskoi Federazii (FSO). Et le FSO est un service de protection de l'Etat, principalement responsable de la sécurité du président russe et du gouvernement russe.

Pevchikh a tweeté à la suite de ses recherches sur les membres de l'équipage: «Une douzaine de gardes du corps et de serviteurs de Vladimir Poutine entretiennent en permanence l'un des plus grands yachts du monde». Selon elle, c'est une preuve suffisante que Scheherazade appartient à Poutine. Et elle demande aux autorités italiennes que le yacht soit immédiatement confisqué:

Le coup de téléphone du New York Times au capitaine

Dès le 8 mars, des fonctionnaires américains ont déclaré au New York Times qu'ils enquêtaient sur la propriété du Scheherazade. Mais aucune conclusion définitive n'a encore été tirée.

Pour le même article, le New York Times a interviewé le capitaine du navire, Guy Bennett-Pearce, par téléphone. Bennett-Pearce est un citoyen britannique et, selon les recherches de Pevchikh et Alburov, le seul non-Russe sur la liste de l'équipage.

Le Scheherezade appartient à la classe des méga-yachts Lürssen: sale.ruyachts.com

Pendant l'interview, Bennett-Pearce a invoqué un «accord de confidentialité» en vertu duquel il ne pouvait rien dire sur le propriétaire. Il a, toutefois, nié au New York Times que Poutine possédait le yacht ou qu'il y était déjà monté: «Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré.» Il a ajouté que le propriétaire ne figure sur aucune liste de sanctions.

Le capitaine Bennett-Pearce a déclaré que des enquêteurs italiens étaient montés à bord et avaient examiné certains documents du navire: «Ils sont très minutieux. Ils examinent tous les aspects.» Et de poursuivre:

«Ce n'est pas la police locale qui vient ici, ce sont des hommes en costume sombre.»

Le capitaine Bennett-Pearce s'est montré confiant auprès du New York Times, affirmant que l'analyse des papiers permettrait d'écarter «toutes les rumeurs et spéculations négatives».

Quel sort attendrait le Scheherazade s'il appartient bien à Poutine?

Les autorités américaines et italiennes enquêtent donc sur les conditions de propriété de la Scheherazade. Dans le milieu des super-riches, il est, toutefois, courant d'enregistrer les yachts via des holdings ou des sociétés-écrans dans des paradis fiscaux, comme l'a appris le Süddeutsche Zeitung de la part des autorités. C'est pourquoi il est souvent difficile de clarifier rapidement les conditions de propriété.

Si le méga-yacht appartient effectivement au dirigeant russe Poutine, comme l'équipe de Navalny croit le savoir, il pourrait être confisqué par l'Etat italien. Car Poutine figure sur la liste des sanctions de l'UE en raison de la guerre en Ukraine. Plusieurs yachts appartenant à des oligarques russes ont déjà été saisis en Italie.

Ce qui est bizarre dans cette situation, c'est que la semaine dernière encore, Poutine s'en est pris aux opposants et aux oligarques lors d'une vidéoconférence (ici en image ☝) retransmise à la télévision russe. Il a reproché à ces derniers de se situer à l'Ouest non seulement géographiquement, mais aussi en ce qui concerne leurs valeurs, et de briguer l'appartenance à une «caste supérieure» qu'ils tentent d'imiter par tous les moyens. Il les a qualifiés de «racaille» et a parlé d'une «auto-épuration nécessaire de la société» pour se débarrasser de ces «traîtres». (yam)