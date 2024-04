L'Ukraine aurait copié et amélioré une arme russe redoutable

Attaquer l'adversaire avec ses armes à lui: c'est ce que l'Ukraine est en train d'essayer. L'armée aurait reproduit un drone russe et l'utiliserait déjà assidûment.

C'est l'une des armes russes les plus efficaces dans la guerre contre l'Ukraine: le drone Zala-Lancet. D'énormes quantités de matériel de guerre ukrainien ont déjà été gravement endommagées ou détruites par ces appareils, notamment des chars, des avions de combat et des navires de guerre.

Mais l'armée ukrainienne semble avoir trouvé un moyen de riposter. Elle a reproduit le drone – et vraisemblablement en format amélioré. L'unité militaire opérationnelle et stratégique Khortytsia a publié, mardi, pour la première fois des images et des informations sur le nouveau drone sur Telegram. Les services secrets ukrainiens ont également montré de nombreuses autres vidéos d'attaques du nouveau «super drone».

Un drone ukrainien RAM II (image d’archive). Image: Mykhailo Fedorov – Militaire ukrainien

Le nom de la nouvelle arme a également été dévoilé: Ram X. Il s'agit apparemment du successeur du drone Ram II de l'entreprise ukrainienne CDET, présenté en 2018. Cette version, d'une portée de 30 kilomètres et équipée d'une tête de trois kilogrammes, n'avait, en revanche, pas rencontré un grand succès.

Le drone ukrainien est-il plus performant que la version russe?

Le site d'information militaire ukrainien Mil-In-UA indique que les vidéos des attaques à longue portée présentent les mêmes champs de visée rouges et verts que ceux déjà visibles lors des démonstrations du Ram II.

Ce nouveau modèle serait basé sur le drone russe Lancet, fabriqué par Zala, une filiale de Kalashnikov, qui a une portée de plus de 40 kilomètres pour un poids de douze kilogrammes. L'armée ukrainienne serait parvenue à manipuler la trajectoire de vol de drones ennemis afin qu'ils se posent en douceur sur son propre territoire. Il a ensuite été possible de les analyser et de les reproduire.

Mais il semble que la réponse ukrainienne soit encore plus efficace que le modèle russe. En effet, le drone ukrainien est pratiquement invisible dans la vidéo. Contrairement au Lancet, qui est facilement reconnaissable à sa silhouette blanche distinctive avec des ailes en croix, le Ram X est beaucoup plus difficile à voir.

Un drone Lancet russe. Image: wikimedia

La portée du drone semble également être plus grande, avec 50 kilomètres. Le nombre d'exemplaires disponibles est un autre grand avantage. En effet, alors que le drone Lancet n'est produit qu'en petites quantités – probablement à cause d'une attaque ukrainienne contre l'usine russe dans laquelle ils sont fabriqués –, le Ram X est apparemment déjà produit en masse. C'est du moins ce qu'estiment les experts au vu des nombreuses attaques.

