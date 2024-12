L'histoire de cette petite chienne ukrainienne est déchirante

La vidéo d'une chienne dans une station-service ukrainienne émeut les internautes. Elle y attend en vain son maître mort à la guerre.

Anna-Lena Janzen / t-online

C'est une rencontre qui a touché de nombreux cœurs: le présentateur télé ukrainien Ruslan Senichkin a découvert dans une station-service ukrainienne une petite chienne qui semble ne pas avoir de propriétaire. Et en effet, sur une viédo partagée par l'animateur télé sur Instagram, on la voit assise devant le bâtiment. Si elle semble calme, son regard dégage une profonde tristesse, malgré le grands nombres de câlins qu'elle reçoit quotidiennement.

Et pour cause, dans son article, Ruslan Senichkin raconte que l'histoire de Lochka est en fait plutôt triste. En effet, son propriétaire, Alexeï Savranskï, travaillait ici et emmenait toujours sa chienne avec lui. Mais le 18 avril 2023, le jeune homme de 25 ans est mort sur le front de l'est de l'Ukraine alors qu'il se battait contre les troupes russes.

Lochka attend son maître depuis deux ans, mort sur le front en Ukraine Image: instagram

Depuis, Lochka attend visiblement son retour à cet endroit, confirme également un employé de la station service.

«Cette chienne est notre version de Hachiko ukrainien»

Hachiko est célèbre au Japon pour avoir attendu, quotidiennement et pendant près de dix ans, son maître à la gare de Shibuya après la mort de ce dernier.

«La petite a des protecteurs»

Les réactions au message de Senichkin concernant la petite Lochka sont nombreuses et, bien sûr, émouvantes. Beaucoup d'utilisateurs ont été profondément touchés par la fidélité de la chienne et ont exprimé leur désir de l'aider. «S'il vous plaît, emmenez-la avec vous», peut-on notamment lire dans un commentaire sous la vidéo de l'animateur télé. D'autres ont même émis le souhaite de venir la chercher.

«Elle est bien entourée. Néanmoins, même après la mort de son maître, elle vient à l'endroit où elle a toujours été avec lui. La loyauté, c'est exactement de ça qu'il s'agit dans cette histoire»

Mais l'histoire se termine bien pour Lochka. En effet, la petite chienne est sous la garde de la famille et des amis de son regretté propriétaire, qui s'en occupe.

Traduit et adapté par Noëline Flippe