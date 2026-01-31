A Kiev, les habitants, et particulièrement les personnes âgées, souffrent du froid hivernal, le chauffage ayant été coupé à cause des frappes russes. Image: ROMAN PILIPEY / AFP

«C'est horrible»: avec les personnes âgées qui souffrent à Kiev

A Kiev, les bombardements russes ont privé des milliers d’habitants de chauffage en plein hiver. Les personnes âgées, fragiles et isolées, luttent pour survivre face au froid glacial.

Barbara WOJAZER, Kiev / AFP

Elle tremble dans son appartement et, du fond de sa mémoire, Lidia Telestchouk, 91 ans, dit n'avoir pas connu d'hiver aussi froid et difficile à Kiev depuis 1942, quand la capitale ukrainienne était sous occupation nazie.

En janvier, la Russie a pilonné le système énergétique ukrainien, entraînant à Kiev des coupures d'électricité et de chauffage chez des centaines de milliers de foyers, en plein hiver glacial: les températures ont chuté jusqu'à -20C°.

Improviser, pour survivre face au froid

Ces coupures de chauffage, les pires à Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, sont particulièrement douloureuses et potentiellement fatales pour les personnes âgées, comme Lidia Telestchouk. La vieille dame explique:

«En 1942, c'était pire. Depuis, on n'a pas eu d'hiver comme ça, c'est horrible et c'est dur pour nous de survivre»

En dépit des efforts de la municipalité de Kiev pour réparer les dégâts, des milliers de personnes sont quasiment sans chauffage depuis plusieurs semaines. Telestchouk n'a toujours pas d'électricité, de chauffage ou d'eau chaude.

Mais elle a encore du gaz. Cette situation oblige les habitants à improviser des solutions pour tenter de se réchauffer. Sur sa gazinière, Telestchouk fait chauffer de l'eau qu'elle utilise ensuite pour se laver ou remplir des bouteilles en plastique transformées en petites sources de chaleur portatives. Chez elle, la température oscille entre 8 et 11 C°. Elle déplore:

«Ce n'est pas assez, mes enfants. Ça suffit juste pour me réchauffer un petit peu»

Lidia Telestchouk, 91 ans, dans son appartement sans chauffage. Image: ROMAN PILIPEY / AFP

Une lueur d'espoir pour les aînés

Ce jour-là, des employés de l'organisation caritative Starenki («Les anciens», en ukrainien), qui livre de la nourriture et des produits de première nécessité aux seniors, rendent visite à Lidia Telestchouk.

Alina Diatchenko, directrice de programme pour cette ONG, a ramené un cadeau spécial: une décoration lumineuse fonctionnant à piles qui fait rayonner de joie Telestchouk quand elle l'aperçoit. Alina Diatchenko souligne:

«Les bénévoles prennent un peu de temps pour parler, c'est très important, c'est donner de l'attention, pas seulement de la nourriture.»

Alina Diatchenko, 42 ans, remet ici une ampoule à une retraitée de 77 ans. Image: ROMAN PILIPEY / AFP

Dans un autre logement de Kiev, Evguénia Iaromina, 89 ans, est un peu sourde, mais ravie d'avoir des visiteurs. Elle les conduit dans sa cuisine pour leur montrer comment elle se réchauffe les mains sur les flammes de sa gazinière. Elle aussi a encore du gaz, mais pas de chauffage. Elle explique, en dépliant lentement ses poings:

«Mes mains et mes doigts s'engourdissent»

A Kiev, plus de 900 immeubles d'habitation n'avaient pas de chauffage mardi, a indiqué le président Volodymyr Zelensky. Au cours du mois, jusqu'à 6000 immeubles, soit la moitié de la ville, ont été privés de chauffage à cause des bombardements. Iaromina raconte:

«Le chauffage était revenu un peu, et puis boum, ils ont bombardé encore et maintenant y'a plus rien qui marche.»

Evguénia Iaromina montre comment elle utilise sa cuisinière à gaz pour réchauffer son appartement. Image: ROMAN PILIPEY / AFP

La peur des bombardements

Iaromina soulève l'ourlet de son manteau pour révéler les multiples couches de vêtements qu'elle a enfilées pour rester au chaud.

A quelques rues de là, dans son appartement au 6e étage (sans ascenseur car il n'y a plus de courant), Esfir Roudminska, 88 ans, a adopté la même tactique. Recouverte d'une écharpe de soie, elle s'exclame:

«Je m'habille très chaudement, je suis comme un chou; deux ou trois couches!»

Assise sur son lit, entourée de souvenirs de sa vie (photos, livres, bibelots et petits tableaux), elle est éclairée seulement par une lampe de lecture.

Sous ses couvertures, Roudminska a placé elle aussi des bouillottes improvisées, et des batteries pour son téléphone portable sur lequel elle joue aux mots croisés. Les bombardements répétés sur Kiev, depuis près de quatre ans, l'épuisent mentalement. En serrant contre elle l'une de ses bouillottes de fortune, elle lâche:

«Mes nerfs n'arrivent pas à le supporter, j'essaye de tenir»

«Parfois, il n'y a personne à la maison et je pleure. Après j'ai l'impression que ça va un peu mieux, même si je ne suis pas une pleureuse. J'ai 88 ans. J'ai déjà vécu ma vie.»