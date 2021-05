Dix ans après la mort de Ben Laden, les Etats-Unis quittent l'Afghanistan

Les réactions post-11 septembre

Les Etats-Unis étaient intervenus en Afghanistan dans la foulée des attentats de 2001 contre les tours jumelles de New York et le Pentagone. Ils ont chassé du pouvoir les talibans, accusés d'avoir accueilli la nébuleuse djihadiste Al-Qaïda responsable des attentats, avant de s'enliser.



Au plus fort de leur présence, en 2010-2011, quelque 100'000 militaires américains étaient déployés dans le pays. Plus de 2000 Américains et des dizaines de milliers d'Afghans ont été tués au cours de ce conflit.