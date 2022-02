Attention à ces fausses images de la guerre en Ukraine sur les réseaux

Le journaliste aux 6 langues veut en apprendre une nouvelle. Laquelle?

Le journaliste Philip Crowther a fait le tour de la Toile avec un montage vidéo dans lequel on le voit raconter la guerre en Ukraine pour plusieurs médias, de plusieurs pays et en six langues. Ce Tintin polyglotte se dit touché par le happy buzz et se lance, désormais, un autre défi: apprendre... l'arabe.

C'est le montage vidéo qui a fait trois fois le tour du monde, il y a quelques jours: le journaliste polyglotte Philip Crowther est correspondant international affilié à l'agence Associated Press. Basé à Kiev pour suivre l'évolution de la guerre en Ukraine, il s'adresse à plusieurs médias et dans six langues différentes: anglais, luxembourgeois, espagnol, portugais, allemand et français.