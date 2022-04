Zelensky propose d'échanger un proche de Poutine contre des Ukrainiens

«Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cet homme contre nos garçons et nos filles qui sont actuellement en captivité en Russie. C'est pourquoi, il est important que nos forces de l'ordre et nos militaires envisagent également cette possibilité. Et que Medvedtchouk soit un exemple pour vous. Même l'ancien oligarque ne s'est pas échappé. Sans parler des criminels de bien moindre envergure de l'arrière-pays russe. Nous aurons tout le monde.»

Volodymyr Zelensky