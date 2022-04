Pourquoi Poutine veut s'emparer de la Transnistrie, un bout de Moldavie

La quoi? Ces derniers jours, ce territoire moldave indépendantiste a été frappé à plusieurs reprises par des attentats. Les spécialistes y voient un lien avec la guerre en Ukraine.

Yasmin Müller Suivez-moi

La Transnistrie est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours. Cette petite bande de terre sécessionniste moldave a été secouée par une série d'attentats qui pourraient avoir un lien avec la guerre en Ukraine.

Lundi, le quartier général de la sécurité de l'Etat a été dynamité. Mardi, deux explosions ont endommagé des pylônes radio datant de l'époque soviétique. La population de Transnistrie aurait entre-temps fui en masse la région en direction de la République de Moldavie.

Tout d'abord, un point sur la géographie

La Transnistrie est une étroite bande de terre située entre la rive orientale du fleuve Dniestr et la frontière entre la République de Moldavie et l'Ukraine, à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de la Moldavie. La République moldave de Pridnestrov, dont le nom officiel est la Transnistrie, s'étend sur 3567 kilomètres carrés et est gouvernée par un régime de facto.

La République de Moldavie avec la région sécessionniste de Transnistrie (en hachuré).

La population totale de la Transnistrie s'élève à environ 470 000 personnes. Sur le plan ethnique, les habitants qui se sentent appartenir à la Russie et à l'Ukraine sont majoritaires.

De 1990 à 1992, la région s'affranchit du gouvernement central moldave au prix de luttes parfois violentes. Depuis 1992, les autorités moldaves n'ont plus de contrôle sur la région. La Transnistrie a son propre gouvernement, sa propre monnaie, sa propre armée et sa propre capitale, Tiraspol.

La Transnistrie a son propre gouvernement. Vadim Nikolaïevitch Krasnoselski est le président en exercice de cet Etat non reconnu. image: wikimedia

La Moldavie et la Transnistrie se sont depuis longtemps accommodées du statu quo. Le conflit est considéré comme gelé.

La lutte entre la région sécessionniste et la Moldavie trouve son origine dans la volonté des séparatistes de maintenir un «lien soviétique» plus étroit après la fin de l'Union soviétique. En mars 2014, le gouvernement de Transnistrie a déposé une demande d'adhésion à la Fédération de Russie, comme l'avaient alors annoncé les agences de presse russes.

Les armoiries de la République de Moldavie de Pridnestrov L'emblème de la Transnistrie fait référence à la tradition soviétique. La faucille et le marteau y sont représentés. Les armoiries sont écrites en trois langues: le russe à gauche, le moldave au centre et l'ukrainien à droite.

wikimedia

Quel est le rôle de la Transnistrie dans la guerre en Ukraine?

Depuis des années, le Kremlin déploie des troupes dans le pays: environ 1500 de ses soldats sont stationnés en Transnistrie. La Russie explique cette présence par le fait qu'elle protège ses propres citoyens et maintient la paix entre la Moldavie et la Transnistrie. Moscou estime que ses troupes sont au service du «maintien de la paix.»

La capitale de la Transnistrie, Tiraspol, est la plus grande ville de Moldavie après Chișinău, la capitale de la République de Moldavie. image: imago

Le 2 février dernier, la Russie a mené des exercices militaires dans la région. C'est pourquoi Kiev s'inquiète désormais que les troupes russes présentes sur le sol moldave puissent être utilisées pour attaquer l'Ukraine depuis l'Ouest.

Le ministère ukrainien de la Défense qualifie les attentats de ces derniers jours de «provocation planifiée par les forces spéciales russes». La présidente de la République de Moldavie a averti qu'il s'agissait d'une tentative d'aggraver les tensions par des «groupes favorables à la guerre» dans la région séparatiste.

Dommages à un pylône radio après des explosions en Transnistrie, 26 avril 2022. image: imago

Si le président russe Vladimir Poutine décidait d'inclure la Transnistrie dans la guerre sous une forme ou une autre, les séparatistes n'auraient pas un mot à dire. Ils sont économiquement dépendants de la Russie et reçoivent notamment du gaz gratuitement.

Quels sont les intérêts de la Russie en Transnistrie?

Le major-général russe, Rustam Minnekaïev, aurait déclaré que le Kremlin souhaitait prendre le contrôle du sud de l'Ukraine, selon les agences de presse publiques. Théoriquement, la Russie pourrait alors avancer en direction de la Moldavie via la Transnistrie.

Dès le début de la guerre, on craignait que l'invasion de la Russie ne soit qu'un début. On pressentait que Poutine voulait également conquérir des territoires dans d'autres anciens pays soviétiques. Tout cela pour assouvir ses désirs romantiques soviétiques inspirés du passé.

Une semaine après l'invasion de l'Ukraine par Poutine, une vidéo a été diffusée montrant le président biélorusse Alexandre Loukachenko à côté d'une carte indiquant la Transnistrie comme une cible potentielle. Les autorités biélorusses ont, par la suite, déclaré que la carte avait été montrée par erreur.

L'avancée sur le territoire transnistrien pourrait également avoir des avantages très pratiques pour la Russie. Par exemple, pour approvisionner son armée en Ukraine en matériel médical et en nourriture, pour sécuriser le réseau ferroviaire ou pour créer un espace sûr où l'équipement peut être réparé ou où les troupes peuvent se regrouper.

Parenthèse sportive

Le principal lien entre la Moldavie et la Transnistrie est sans doute le football. En effet, le club de football de la région séparatiste, Sheriff Tiraspol, est le champion record de Moldavie.

En août 2021, le Sheriff Tiraspol s'est même qualifié de manière remarquable pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Sur la scène internationale, le club jouait officiellement pour la République de Moldavie.

Le sponsor principal et propriétaire du club de football est la holding «Sheriff». Un grand groupe qui gère une chaîne de supermarchés, une banque, des stations-service, une chaîne de télévision, une maison d'édition, un producteur de spiritueux ou un opérateur de téléphonie mobile en Transnistrie.