«Nous célébrerons solennellement le 9 mai, comme nous le faisons toujours. Souvenons-nous de ceux qui sont tombés pour la libération de la Russie et d'autres républiques de l'ex-URSS, pour la libération de l'Europe du fléau nazi», a déclaré le ministre. (ats/jch)

Mais les célébrations de cette année auront pour toile de fond la campagne militaire de Moscou en Ukraine, que Poutine a justifiée en affirmant notamment que l'ancienne république soviétique devait être «dénazifiée» et en faisant d'autres allusions à la Seconde Guerre mondiale.

La Russie célèbre généralement le Jour de la Victoire en grande pompe, avec un grand défilé militaire dans le centre de Moscou et un discours du président Vladimir Poutine, saluant le rôle de premier plan joué par le pays dans la défaite du fascisme en Europe .

«Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes»

«Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire», a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset diffusé dimanche, en référence à cette date commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Alliés, dont l'Union soviétique.

Des analystes étrangers estimaient une fin possible du conflit entre la Russie et l'Ukraine à cette date.

