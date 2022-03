Des soldats russes ont pris 200 civils en otage: «c'était un cauchemar»

Le crime de guerre

En attaquant à la roquette le complexe de Pokrovsky et en capturant des civils, l'armée russe a commis un crime de guerre. En effet, selon les Conventions de Genève – le cœur du droit international humanitaire – il est interdit de s'en prendre à des bâtiments et infrastructures civils pendant un conflit armé. Les civils doivent en outre toujours être protégés et devraient avoir le droit de communiquer. La Russie a également signé les Conventions de Genève.