Comment des radars volés en Suède se retrouvent dans la guerre en Ukraine

Spoiler: Les Russes les intègrent apparemment dans des drones militaires.

En Suède, des radars disparaissent régulièrement dans des circonstances mystérieuses. Et pour cause, des criminels inconnus forcent les caissons installés au bord des routes et dérobent les engins qui y sont intégrés: des appareils photo reflex numériques (DSLR) de la marque Canon.

Le tabloïd suédois Aftonbladet évoque une explication plausible sur ce qui aurait pu se passer avec les radars volés: ils sont intégrés dans des drones de reconnaissance russes qui sont ensuite utilisés dans la guerre contre l'Ukraine.

Quelles sont les preuves?

La Säpo – acronyme de Säkerhetspolisen (police de sécurité) – est le service de renseignement national du pays. Interrogé, un porte-parole de l'administration a indiqué avoir «connaissance des informations qui circulent sur le lien entre les vols commis le long des routes suédoises et les drones russes de fabrication artisanale». Il lui était, toutefois, impossible d'entrer dans les détails de ces événements ou de parler du travail des services secrets.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié, il y a quelque temps, une vidéo montrant le démontage d'un drone russe qui s'est écrasé en Ukraine. Dans la vidéo, un appareil photo Canon est fixé par du velcro à une petite plaque d'acier dans l'engin volant. Une bouteille en PET fait office de réservoir de carburant.

Malgré leur conception relativement primitive, de tels engins auraient été utilisés avec succès pour espionner les positions défensives ukrainiennes.

Quelle est l'ampleur du phénomène?

Selon l'autorité suédoise compétente en matière de circulation, une centaine de radars au total ont été volés dans tout le pays au cours des derniers mois.

Le 27 août, onze ont disparu sur une route de campagne dans la région d'Upsal.

Trois jours plus tard, près de 50 ont été volés dans la région de Stockholm, selon Aftonbladet.

En septembre, les vols ont continué.

Que les radars aient été revendus ou non à la Russie, les pertes de matériel coûtent cher à l'Etat suédois. Le remplacement d'un appareil coûterait environ 250 000 couronnes suédoises, soit 22 000 francs.

L'industrie de l'armement russe est en difficulté en raison des sanctions économiques imposées par l'Occident, mais elle n'est pas à terre, comme le constatent divers analystes. Malgré les sanctions, de nombreux composants informatiques occidentaux sont régulièrement retrouvés dans les systèmes d'armement russes.

