Prochaine cible de Poutine, Odessa pourrait être sauvée par ses catacombes

La guerre se gagnerait-elle dans les souterrains? A Odessa, nouvelle cible des forces russes, c'est bien sous terre que l'armée ukrainienne compte se jouer de l'ennemi.

Alors que sa magnifique architecture et ses belles plages sont connues, la perle de la mer Noire, comme elle est surnommée, cache une véritable ville souterraine sous les pieds de ses habitants: avec plus de 2000 kilomètres de tunnels, on dénombre au moins 1000 entrées connues.

Ce réseau tentaculaire de tunnels a déjà servi à maintes reprises. Durant la Révolution russe, en 1917, les catacombes servaient de planque pour la population. Et, durant la Seconde Guerre mondiale, le rôle de ce dédale était d'une importance infinie: il abritait des partisans soviétiques menés par un héros de l'URSS: Vladimir Molodtsov-Badaev.

Le site The War Zone rappelle que l'utilisation des galeries est entravée par les actions antérieures des nazis. Pour faire sortir les partisans des tunnels, ceux-ci avaient scellé certaines entrées, ce qui rend désormais l'accès aux catacombes délicat.

Et aujourd'hui?

Le Washington Post s'est rendu sur les lieux au mois de mars. Le reportage montrait des habitants qui avaient déjà réaménagé les catacombes pour éviter d'éventuels bombardements. Ces réseaux labyrinthiques pourraient devenir précieux pour les forces ukrainiennes. Caches d'armes, déplacements silencieux, abris anti-bombes, le potentiel des catacombes d’Odessa est un atout énorme pour contrer l'invasion russe.

Mais un problème demeure: le réseau reste en majorité non-cartographié à ce jour et Mère nature s'en est aussi mêlée. A cause des éboulements, des chemins sont dorénavant bloqués et impraticables.

Quoi qu'il en soit, les forces ukrainiennes basées à Odessa et les habitants de la ville se préparent, depuis des semaines déjà, à un assaut imminent. Et les fameuses catacombes fourniront un abri certain, et peut-être bien plus. (svp)