Une famille russe suit le discours de Poutine. Bild: keystone

Les Russes soutiennent-ils encore Poutine? Le résultat de ce sondage choque

Après plus d'un an de conflit, la manière dont la population russe perçoit réellement l'invasion russe en Ukraine interroge. Un récent sondage permet d'en savoir plus.

Plus de «International»

Un article de

Selon un récent sondage d'opinion, le soutien de la société russe à la guerre contre l'Ukraine reste élevé. Selon le sociologue russe Lev Gudkov, dont le centre interroge mensuellement les citoyens russes, le soutien oscille entre 70 et 75%,

Lev Gudkov a indiqué être «choqué par l'ampleur de l'approbation». Il s'attendait à une «réaction publique beaucoup plus sévère et plus négative» face la guerre. Au lieu de cela, les gens se sont révélés être «encore plus dépravés, plus soumis et plus passifs» qu'il ne le pensait.

Ces chiffres sont-ils pertinents?

Les sondages de l'Institut Levada doivent être considérés de manière critique. Il ne faut pas oublier que la société russe est marquée par la propagande, les persécutions politiques et une censure des médias.

La question qui se pose n'est pas seulement de savoir si l'on peut croire aux chiffres du sondage, mais aussi de savoir si les gens en Russie osent encore exprimer leur opinion en public.

Selon le sondage, la proportion de la société qui s'oppose résolument à Poutine et à la guerre est de 10 à 12%. Dans le même temps, 44% des Russes seraient en faveur de pourparlers de paix immédiats, bien que la Russie n'ait pas encore atteint ses objectifs. L'une des raisons de cette large approbation au sein de la population, selon Lev Gudkov, est la censure médiatique qui règne en Russie.

(t-online/dsc)