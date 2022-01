Aux Etats-Unis, les hackers s'attaquent même à des prisons

Il nous pirate, mais c'est pour la bonne cause

L'attaque au rançongiciel a non seulement visé la prison, mais de nombreux autres services publics du comté de Bernalillo, le plus peuplé du Nouveau-Mexique, dans la région d'Albuquerque.

«L'absence de vidéosurveillance suscite une inquiétude réelle pour la sécurité du personnel et des détenus, lorsque ces derniers sont hors de leurs cellules. Par conséquent, les détenus sont temporairement cantonnés à leurs cellules et privés d'activités, la seule exception mentionnée portant sur d'éventuels soins médicaux.»

L'attaque avait même brièvement désactivé les portes automatiques de l'établissement pénitentiaire, forçant le personnel à ouvrir et verrouiller chaque grille manuellement lorsque les prisonniers se rendaient à la douche ou en promenade.

Une attaque au rançongiciel consiste pour des pirates à s'introduire dans le réseau informatique d'une entité, puis à en verrouiller les données. Les auteurs demandent ensuite aux responsables de cette entreprise, organisation ou administration de verser une rançon, le plus souvent sous forme de cryptomonnaies, en échange du déverrouillage.

Des pirates informatiques ont réussi la semaine dernière à s'introduire dans le système qui contrôle les serveurs et les accès Internet de la prison du comté de Bernalillo, au Nouveau-Mexique.

