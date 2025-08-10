beau temps19°
La canicule s'étend à presque toute la moitié sud de la France

La vague de chaleur en cours depuis vendredi, la deuxième de l'été à toucher la France, s'étend dimanche à presque toute la moitié sud du pays. 42 départements ont été placés en vigilance orange.
10.08.2025, 08:5010.08.2025, 08:50
La vague de chaleur de juin 2025 a plusieurs similitudes avec celle de l&#039;
Keystone

Selon Météo-France, la chaleur va encore s'intensifier dans le sud dimanche. Le thermomètre devrait ainsi grimper «fréquemment» jusqu'à 40 degrés, voire les «dépasser» dans l'Hérault, le Var et le sud des départements de l'Ardèche et de la Drôme.

Au plus chaud de la journée, 42 degrés sont également attendus à Nîmes et 40 degrés à Perpignan, avec des pointes à 38 degrés à Bordeaux et Toulouse dans l'après-midi. Cet épisode, qui nécessite «une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées», a souligné l'agence de prévisions.

Pic attendu lundi ou mardi

Samedi, 42,2 degrés ont été relevés à Tiranges, en Haute-Loire, et 39 degrés à Lyon, dans une région où le mercure devrait «légèrement» baisser dimanche d'après le dernier bulletin.

Lundi, plus de la moitié de l'Hexagone, avec 46 départements centraux et de la partie sud, sera placée en vigilance orange. Les Deux-Sèvres, la Vienne, la Creuse et la Haute-Corse passeront à ce niveau d'alerte dès dimanche à midi.

«Il fait plus de 51 degrés» Avec les Turcs qui souffrent de la chaleur

«Le pic est attendu entre lundi et mardi» pour cette canicule, qui devrait durer jusqu'en fin de semaine prochaine.

Selon le prévisionniste, qui observe «une accélération de la survenue des vagues de chaleur» liée au changement climatique, le pays n'a connu que deux étés sans ce type d'épisode au cours des seize dernières années. (ats/vz)

