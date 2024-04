Erdogan accueille le chef du Hamas «ce week-end»

Le président turc, a annoncé mercredi qu'il rencontrerait le chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaïl Haniyeh, en Turquie.

Le chef du Hamas sera en Turquie ce week-end. Image: imago/keystone/watson

Le chef du mouvement palestinien islamiste Hamas Ismaïl Haniyeh rencontrera «ce week-end» le président turc Recep Tayyip Erdogan en Turquie, a annoncé mercredi ce dernier.

«Le leader de la cause palestinienne sera mon invité ce week-end», a déclaré Erdogan devant les députés de son parti AKP à l'Assemblée. Selon la chaîne de télévision privée NTV, la rencontre entre les deux hommes aura lieu samedi au palais de Dolmabahçe, à Istanbul.

Erdogan avait présenté, le 10 avril, ses condoléances au chef du Hamas, dont trois fils et quatre petits-enfants ont été tués dans la bande de Gaza dans une attaque revendiquée par les Israéliens, six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Les négociations visant à faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza et à libérer les otages israéliens «piétinent», a affirmé mercredi le premier ministre du Qatar, un des médiateurs entre Israël et le Hamas.

Le dernier tête-à-tête en Turquie entre Erdogan et Haniyeh remonte à l'été 2023; le chef du Hamas avait été reçu au palais présidentiel à Ankara le 26 juillet en même temps que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. (jah/ats)