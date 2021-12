9 applications de messagerie auxquelles le FBI a accès

Un document confidentiel du FBI révèle quelles données personnelles sont partagées aux forces de l'ordre américaines par des applications de messagerie populaires. Conclusion: seules deux d'entre elles semblent véritablement protéger leurs utilisateurs.

A l'ère de la commercialisation des données personnelles, de plus en plus d'utilisateurs recherchent un moyen de préserver leur vie privée. Néanmoins, il n'apparaît pas toujours évident de distinguer quelle application se trouve réellement digne de confiance. Mais ça, c'était avant. Lundi, le magazine Rolling Stone a prétendu avoir mis la main sur un document confidentiel qui pourrait nous aider à y voir plus clair.



C'est un tableau qui aurait été conçu par la Direction des sciences et de la technologie ainsi que la Division de la technologie opérationnelle du FBI le 7 janvier 2021, indique le magazine anglo-saxon. Intitulé «Accès légal», le document permet en effet de facilement constater quels types d'informations neuf services de messagerie très appréciés du public fourniraient aux services secrets. Et celui auquel les utilisateurs peuvent le moins avoir confiance est Imessage.

Le tableau en question 👇

Imessage

Image: Shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Au dispositif de sauvegarde de l'application

Aux données d'envoi et de réception de message

Aux données des contacts enregistrés dans le téléphone

Au calendrier du téléphone

Aux périodes de connexion à l'application

Aux données cryptées aussi dites «chiffrées de bout en bout»

Whatsapp

Image: shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Aux données d'envoi et de réception de message

Aux données des contacts enregistrés dans le téléphone

Aux périodes de connexion à l'application

Au calendrier du téléphone

Viber

Image: shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Au calendrier du téléphone

A l'adresse IP du téléphone

Aux données cryptées aussi dites «chiffrées de bout en bout»

Aux périodes de connexion à l'application

Line

Image: shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Aux données d'envoi et de réception de message

Aux données de contacts enregistrés dans le téléphone

Au calendrier du téléphone

Aux données de connexion à l'application

Threema

Le FBI aurait accès:

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Aux données de connexion à l'application

Au calendrier du téléphone

Aux données cryptées aussi dites «chiffrées de bout en bout»

Wechat

Image: shutterstock

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Aux données de connexion à l'application

A l'adresse IP du téléphone

Wickr

Image: shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données d'inscription de l'utilisateur

Aux données de connexion à l'application

Au calendrier du téléphone

Signal

Image: shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données de connexion à l'application

Au calendrier du téléphone

Telegram

Image: shutterstock

Le FBI aurait accès:

Aux données de connexion à l'application

Si l'on se fie à ce document décrit comme officiel, WhatsApp peut dévoiler aux forces de l'ordre les données de ses utilisateurs quasiment en temps réel et environ toutes les 15 minutes. Tandis que chez Imessage, les données partagées avec les forces de l’ordre peuvent remonter jusqu’à 25 jours. A noter que le programme d'Apple ne partage pas ces informations de manière aussi fréquente que WhatsApp.

D'après le fichier divulgué, Signal et Telegram semblent être les applications les plus respectueuses dans la protection des données des utilisateurs, avec quasiment aucune donnée délivrée.