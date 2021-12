9 applications de messagerie auxquelles le FBI aurait accès

Attention à l'authenticité de ces informations

Le document supposé appartenir au FBI a été divulgué par Property of the people , une organisation à but non lucratif regroupant des avocats, des activistes et des universitaires américains. Luttant pour la transparence gouvernementale, Property of the people a principalement émergé durant la présidence Trump afin d'exposer ce qu'elle jugeait être des «violations» de la part de ce dernier.Pour de nombreux experts juridiques et technologues ayant examiné ce document, il apparaît «rare» de parvenir à obtenir des informations aussi détaillées concernant les accès du FBI, relaie Rolling Stone qui a repéré l'information.