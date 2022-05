Le Dragon de la Mort aurait vécu quelque 20 millions d'années avant qu'un astéroïde ne frappe la terre lors d'une extinction catastrophique , anéantissant les trois quarts de la vie animale et végétale et marquant la fin de la période du Crétacé. (sia)

Cet embryon de dinosaure tout juste découvert est un peu flippant, non?

Le reptile est probablement l'un des premiers prédateurs à utiliser ses ailes pour chasser ses proies , avant l'évolution des oiseaux. Néanmoins, les paléontologues ont pu déterminer que l'animal préhistorique passait le plus clair de son temps au sol et ne volait probablement que pour chasser ou se déplacer.

C'est le professeur Ortiz, l'un des paléontologues à l'origine de la découverte des fossiles en Argentine en 2012, qui a choisi le nom: Thanatosdrakon amaru . Pourquoi? parce qu'il combine les mots grecs mort et dragon. Et en français, ça donne le Dragon de la Mort .

C'est une découverte majeure dans l'Histoire: des restes fossilisés d'un reptile volant géant ont été découverts en Argentine, rapporte la BBC mardi. La bête volante a existé il y a environ 86 millions d'années et vivait vraisemblablement aux côtés des dinosaures.

Tout savoir sur le Dragon de la Mort, et non, ce n'est pas une arme de Poutine

Découvert en Argentine, le Dragon de la Mort a foulé la Terre et le ciel préhistorique il y a plusieurs millions d'années.

