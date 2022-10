Famine, guerre, massacres: l'amère histoire de Kharkiv

Kharkiv sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. image: rarehistoricalphotos.com

La deuxième ville d'Ukraine, qui a réussi a repousser en mai dernier l’offensive de Moscou, subit toujours les frappes russes. Ce n'est pas la première fois que Kharkiv se retrouve au milieu d'une guerre: son histoire est particulièrement sanglante.

Kharkiv, ou Kharkov, est la deuxième ville du pays et un important nœud de communication. Elle a été l'une des principales cibles de l'armée russe lors de son invasion de l'Ukraine le 24 février de cette année et ce n'est qu'après de violents combats que les troupes ukrainiennes sont parvenues à chasser les envahisseurs de la ville. Il a ensuite fallu attendre la mi-mai pour qu'ils libèrent ses environs immédiats.

Ce n'est pas la première fois que cette ville de plus d'un million d'habitants située au nord-est de l'Ukraine et les régions environnantes sont le théâtre d'affrontements sanglants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs batailles ont fait rage dans cette région, qui a également été le théâtre d'exécutions massives dans le cadre de la «Shoah par balles».

La région de Kharkiv a également été particulièrement touchée par la famine des années 1930, l'Holodomor. La ville, comme toute l'Ukraine, est située dans les «Bloodlands», nom donné par l'historien américain Timothy Snyder à cette zone d'Europe centrale et orientale où des millions de personnes ont été exterminées entre 1932 et 1945.

Kharkiv est située au nord-est de l'Ukraine, non loin de la frontière avec la Russie. carte: Wikimedia

1932/1933

Holodomor

Pendant la Première Guerre mondiale, Kharkiv et ses environs ont été relativement peu touchés par les hostilités. Toutefois, la population a de plus en plus souffert de la famine en 1917, en particulier dans les grandes villes de l'empire tsariste. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'armée russe à la suite de la révolution d'octobre que les troupes des empires centraux ont progressé jusqu'à l'est de l'Ukraine dans le cadre de l'opération coup de poing, en grande partie sans combat, et ont occupé Kharkiv en avril 1918.

Début 1919, après la défaite des puissances centrales, les Soviétiques reviennent et fondent la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui deviendra plus tard une partie de l'Union soviétique. Dès les années 20, des crises de famine ont éclaté, mais c'est sous le règne de Staline que la situation s'est aggravée de manière drastique: la collectivisation de l'agriculture, d'abord volontaire puis forcée, s'est heurtée à une résistance acharnée des paysans, à laquelle le pouvoir d'Etat a répondu par des expropriations, des déportations et des exécutions.

Plus de 200 000 fermes ont été supprimées et des centaines de milliers de personnes ont été déportées à l'Est. Les rendements agricoles diminuèrent; de plus, ils partirent vers les villes et furent exportés à l'étranger afin de financer l'industrialisation.

Confiscation et transport de la récolte, 1932. image: Wikimedia

La crise a culminé en 1932/1933 avec l'Holodomor («meurtre par la faim»), une famine dévastatrice qui a ravagé l'ensemble de l'Ukraine, alors que la Russie n'était que partiellement touchée.

La catastrophe a frappé la population rurale bien plus durement que les citadins; le pouvoir soviétique a toutefois empêché les paysans affamés de fuir vers les villes. Mais la famine régnait aussi dans celles-ci: à Kharkiv, plus de 45 000 personnes sont mortes en l'espace de quelques mois. En 1933, le technicien allemand Alfred Kempin a décrit les terribles conditions qui régnaient à Kharkiv – capitale de l'Ukraine jusqu'en 1934 - à son retour:

«On pouvait voir des morts et des mourants à toute heure du jour et à tous les coins de la ville. C'était horrible. Des hommes, des femmes et des enfants gisaient au bord de la route, les mains et les pieds enflés, le corps amaigri jusqu'au squelette. En pleurant et en se lamentant, ils demandaient un morceau de pain. (...) Pendant la nuit, tous les morts étaient rassemblés dans de grands camions. Les enterrer tous était impossible. Dans de grandes fosses communes, dans des ravins et sur des pentes, des voitures ont été vidées de leur triste fardeau. (...) Malgré ces conditions épouvantables, les militaires et le GPU [la police secrète soviétique] étaient occupés dans tous les villages à faire des perquisitions pour trouver du grain et de la farine chez les plus pauvres. Le fusil ou le revolver en bandoulière, même les derniers grains étaient dérobés.» source: NZZ

Kharkiv, 1933: une victime de la famine. image: A. winerberg

Le nombre de victimes est sujet à controverse et difficile à chiffrer; rien qu'en Ukraine, il se situait entre trois et sept millions. Le taux de mortalité variait considérablement à l'intérieur de l'Ukraine: il était le plus élevé dans les régions centrales de steppes boisées de Kiev et de Kharkiv, et le plus faible dans la région industrielle du Donbass, qui recevait les rations alimentaires les plus élevées dans le cadre de l'industrialisation stalinienne.

L'Holodomor a donné des ailes au séparatisme ukrainien et a été l'une des raisons pour lesquelles les nationalistes ukrainiens ont commencé par collaborer avec les nazis lorsque ceux-ci ont envahi l'Union soviétique en 1941. L'Ukraine s'efforce aujourd'hui d'obtenir la reconnaissance internationale de l'Holodomor en tant que génocide.

Octobre 1941

1ère bataille de Kharkiv

Le 22 juin 1941, la Wehrmacht a envahi l'Union soviétique. Dans le cadre de l'opération Barbarossa, les unités allemandes ont rapidement progressé et les troupes soviétiques ont été repoussées ou anéanties.

Après qu'Hitler eut ordonné fin août la prise prioritaire de l'Ukraine, Kiev fut conquise le 19 septembre, ce qui s'accompagna d'énormes pertes soviétiques. Les troupes allemandes pouvaient désormais progresser rapidement vers l'est de l'Ukraine. La 6e armée – qui devait plus tard capituler à Stalingrad – se tourna vers Kharkiv, tandis que la 17e armée avançait vers le fleuve Donets via Izioum. Le 20 octobre, les troupes allemandes atteignirent la périphérie ouest de Kharkiv.

Les troupes allemandes entrent à Kharkiv. archives fédérales, image 183-B13548

Malgré les positions soviétiques bien établies, les Allemands ont réussi à prendre la ville jusqu'au 24 octobre et à installer une tête de pont sur le Donets à la fin du mois. Cependant, les défenseurs soviétiques avaient déjà démantelé de nombreuses usines avant le 21 octobre – Kharkiv était alors le troisième site industriel de l'Union soviétique – et les avaient évacuées vers l'est par voie ferrée, notamment l'usine de construction mécanique n° 183, qui produisait des chars T-34 pour l'Armée rouge sur son nouveau site dans l'Oural.

Troupes allemandes à Kharkiv, octobre 1941 archives fédérales, image183-B13132

Les habitants de Kharkiv, dont certains avaient chaleureusement accueilli les envahisseurs, ont alors subi le même sort que ceux des territoires ukrainiens déjà conquis: de nombreux habitants ont été déportés en Allemagne en tant que travailleurs forcés. Comme les Allemands utilisaient une grande partie des produits agricoles ukrainiens pour leurs troupes et la population en Allemagne, des milliers de personnes ont été victimes de la faim.

Cette «politique de la faim» imposée par les occupants allemands a causé la mort d'au moins 12 000 personnes à Kharkiv durant le seul hiver 1941/1942. Mais la conquête allemande de Kharkiv a surtout eu des conséquences mortelles pour les Juifs de la ville qui n'ont pas pu s'enfuir à temps.

Hiver 1941/1942

Massacre de Drobytsky Yar



Environ 130 000 Juifs vivaient à Kharkiv avant la guerre. Près de 100 000 d'entre eux ont réussi à s'enfuir vers l'est avant l'invasion de la Wehrmacht. Début décembre 1941, les Allemands ont procédé à un recensement au cours duquel les Juifs ont été inscrits sur des listes spéciales. Le 14 décembre, ils devaient tous se présenter en l'espace de deux jours dans les baraquements d'une ancienne usine de tracteurs – environ 20 000 personnes. C'est alors que les massacres ont commencé.

Cette photo ne provient pas de Kharkiv, mais de Tchernihiv: en 1942, les Juifs devaient se déshabiller sous la surveillance de la police auxiliaire ukrainienne avant d'être fusillés. image: USHMM

Chaque jour, 250 à 300 personnes étaient emmenées vers le ravin de Drobytsky Yar, à l'est de la ville, où elles étaient abattues par l'Einsatzgruppe C. Les jeunes enfants étaient jetés vivants dans le fossé avec les cadavres afin d'économiser les balles – on pensait qu'ils ne survivraient de toute façon pas à des températures largement inférieures à zéro. Des camions à gaz ont également été utilisés, dans lesquels principalement les femmes et les enfants étaient tués. Jusqu'au printemps 1942, environ 15 000 Juifs sont morts à Drobytsky Yar. Par la suite, les malades mentaux et les prisonniers de guerre y ont également été tués.

Drobytsky Yar avec sa pierre commémorative. image: Wikimedia/Adam Jones

Après la reprise définitive de Kharkiv par l'Armée rouge, le premier procès public pour crimes de guerre de la Seconde Guerre mondiale contre des soldats allemands s'y est tenu en décembre 1943, deux ans après le massacre de Drobytsky Yar. Trois Allemands et un Russe soviétique ont été jugés; ils ont été condamnés à mort et pendus. Soixante ans après le massacre, un mémorial a été inauguré. Il a été endommagé par des tirs d'artillerie russes en mars 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Au total, entre 1,2 et 1,5 million de Juifs ont été exterminés en Ukraine pendant l'occupation allemande, soit près des trois quarts des Juifs soviétiques tués pendant l'Holocauste.

Mai 1942

2ème bataille de Kharkiv



En décembre 1941, l'avancée de la Wehrmacht sur le front de l'Est s'est arrêtée; les difficultés logistiques étaient énormes et les pertes en hommes et en matériel horribles. De son côté, l'Armée rouge avait mobilisé de nouvelles réserves et, lors de son offensive hivernale, elle put pousser le front en partie loin vers l'ouest. Au sud, elle progressa jusqu'à la rive occidentale du Donets près d'Izioum et put y sécuriser une tête de pont de 100 kilomètres de long, que le commandant en chef du groupe d'armées sud-allemand, Fedor von Bock, qualifia de «peste».

Avec une forte position soviétique à Voltschansk, au nord de Kharkiv, l'arc de front d'Izioum constituait une base de départ favorable pour un mouvement d'encerclement de l'Armée rouge visant à reconquérir Kharkiv, une ville stratégiquement importante. De là, une poussée vers le Dniepr devait faire éclater le front allemand dans sa partie sud. Le 12 mai 1942, la grande offensive a débuté avec 640 000 soldats et 1200 chars sous le commandement du maréchal Semyon Timochenko. Le mouvement en tenaille a complètement surpris les Allemands. Après quelques jours, l'Armée rouge se trouvait déjà à 20 kilomètres de Kharkiv.

Char soviétique lors de la 2e bataille de Kharkiv. image: gemeinfrei

Il est vrai que Staline avait retenu de nombreuses réserves, car il pensait que les Allemands dirigeraient à nouveau leur offensive d'été vers Moscou. Ce ne fut pas le cas, au contraire: la Wehrmacht avait rassemblé plusieurs armées dans la région de Kharkiv, qui devaient avancer vers les champs pétrolifères du Caucase et vers Stalingrad.

Auparavant, la tête de pont soviétique près d'Izioum devait être éliminée. Les unités prévues à cet effet, qui avaient été surprises par l'offensive soviétique, ont alors réussi à prendre les troupes soviétiques en tenaille – alors que Timochenko avançait encore, il s'est rendu compte qu'il avait plongé dans la préparation d'une offensive allemande.

Mouvements de troupes lors de la 2e bataille de Kharkiv. image: Wikimedia/Grafikm fr

Alors que la 6e armée et la 17e encerclaient les troupes soviétiques respectivement par le nord et le sud, Timochenko tenta aussi désespérément que vainement de convaincre Staline d'autoriser la retraite. Le 23 mai, les Allemands ont pu boucler le périmètre; des parties de quatre armées soviétiques étaient désormais encerclées au sud de Kharkiv. Au bout de cinq jours, ces formations ont été anéanties; environ 240 000 soldats ont été faits prisonniers de guerre.

Soldats soviétiques prisonniers de guerre à Kharkiv, mai 1942. archives fédérales, image 183-B26082

Staline a tiré les leçons de cette débâcle: il a retiré le pouvoir aux commissaires politiques de l'Armée rouge et s'est ensuite moins impliqué dans la gestion opérationnelle de ses généraux. En conséquence, l'Armée rouge se montra plus flexible et put se retirer à temps.

Pendant l'offensive d'été allemande, qui a pu avoir lieu comme prévu grâce à la victoire de Kharkiv, les Allemands ne sont plus parvenus à encercler de grandes unités soviétiques. Hitler, quant à lui, se vit conforté par ce succès et devint encore plus inaccessible aux objections de ses officiers. Les décisions d'Hitler ont alors été en grande partie responsables de la catastrophe à Stalingrad.

Février/Mars 1943

3ème bataille de Kharkiv



En réalité, l'Allemagne nazie avait déjà perdu la guerre contre l'Union soviétique après la bataille de Moscou. L'anéantissement de la 6e armée à Stalingrad a scellé la défaite; à partir de ce moment, l'Armée rouge a repoussé la Wehrmacht sur tous les fronts. Le sud du front est allemand, en particulier, était sur le point de s'effondrer.

Le 2 février – le jour même où les derniers restes de la 6e armée capitulaient à Stalingrad – l'opération soviétique «Zvezda» (étoile), dont l'objectif était la libération de Kharkiv, débuta. L'Armée rouge était trois fois plus nombreuse que les troupes allemandes: 210 000 soldats contre 70 000.

Des chasseurs de chars allemands près de Kharkiv en février 1943. archives fédérales, image 101III-Roth-173-01

Les fronts d'attaque atteignirent rapidement le Donets et purent établir une tête de pont sur le Donets à Belgorod, au nord de Kharkiv, tandis que les unités allemandes se repliaient vers Kharkiv. Les 13 et 14 février, les Soviétiques ont atteint la périphérie de Kharkiv par le nord-ouest et le sud, tandis que d'autres forces contournaient la ville.

Face à la menace d'encerclement, le commandant allemand a désobéi à l'ordre d'Hitler de tenir à tout prix la ville qui avait été déclarée forteresse et a retiré ses troupes. Le 16 février, Kharkiv était fermement aux mains des Soviétiques.

Hitler exigea une contre-attaque immédiate, mais le maréchal Erich von Manstein réussit à convaincre le dictateur d'attendre un peu. Il ordonna à ses troupes de se replier et de se détacher des Soviétiques; ceux-ci suivirent avec des flancs non protégés. C'est ce que Manstein attendait. Les unités de chars qu'il avait rassemblées avancèrent à partir du 19 février et encerclèrent d'importantes formations soviétiques. Le 6 mars, l'attaque a commencé sur Kharkiv, qui a été encerclée jusqu'au 11 mars, puis attaquée de tous les côtés. Les unités soviétiques restées dans la ville ont été anéanties; les pertes s'y sont élevées à plus de 45 000 hommes, dont la plupart étaient des prisonniers.

Troupes SS allemandes à Kharkiv, mars 1943. archives fédérales, image 183-J22454

La reprise de Kharkiv par la Wehrmacht stabilisa la partie sud du front de l'Est et retarda son effondrement de plus d'un an – ce n'est que «l'opération Bagration» en juin 1944 qui entraîna l'effondrement total du groupe d'armées Centre. En outre, les Allemands ont réussi à reprendre Belgorod. Cela leur a donné la possibilité d'attaquer l'arc de front soviétique de Koursk par les deux flancs. Cette attaque eut lieu en juillet 1943 et portait le nom de code «opération Citadelle». Il s'agissait de la dernière grande offensive de la Wehrmacht à l'Est, qui a donné lieu à la plus grande bataille de chars de l'histoire à ce jour. Par la suite, les Allemands n'ont plus été en mesure de prendre l'initiative sur le front de l'Est.

Déroulement du front après la 3e bataille de Kharkiv. carte: Wikimedia

Pour Kharkiv et ses habitants, les combats ont eu des conséquences catastrophiques: près des trois quarts des maisons ont été complètement détruites ou n'étaient plus que des ruines. Il est impossible de chiffrer le nombre de victimes civiles, qui s'élèvent probablement à des dizaines de milliers.

Août 1943

4e bataille de Kharkiv



Les occupants allemands ont utilisé les ruines de la ville comme base pour leurs fortifications. Hitler considérait Kharkiv comme un pilier du front de l'Est. Après l'abandon de l'opération Citadelle, le commandement allemand a toutefois sous-estimé les forces soviétiques dans la région de Kharkiv et a retiré des troupes vers le nord.

Le 3 août, l'offensive soviétique – l'opération Polkovodets Roumiantsev - a commencé. Les unités blindées de l'Armée rouge ont réussi à faire des percées profondes dans les lignes de défense allemandes et Belgorod a pu être conquise le 5 août. La poursuite de l'avancée vers l'ouest a pu être stoppée par les Allemands dans un premier temps; les formations soviétiques se sont donc concentrées sur la prise de Kharkiv, dont le cercle extérieur de défense a été atteint le 12 août.

Un char allemand Tiger I à Kharkiv, 1943. image: Bundesarchiv Bild 101I-704-0129-08

Le commandant des troupes allemandes exigea alors l'évacuation de la ville, mais fut remplacé pour cette raison. Mais le nouveau commandant préconisa lui aussi le retrait, qui n'eut lieu que le 22 août, après de lourds combats et de nombreuses pertes. L'Armée rouge a également subi de lourdes pertes, car elle a souvent mené ses attaques dans la précipitation. La précipitation s'expliquait par le fait que la radio de l'armée soviétique avait annoncé prématurément la prise de Kharkiv – et que Staline avait donc ordonné de prendre la ville le plus rapidement possible afin de ne pas devoir démentir l'annonce du succès auprès des alliés occidentaux.

Mouvements de troupes lors de l'opération Belgorod-Charkower, août 1943. image: topwar.ru

Le 23 août, les troupes soviétiques ont occupé toute la ville et ont hissé le drapeau rouge sur la place Dzerjinski. Ainsi, la ville était définitivement reconquise. L'occupation allemande avait exigé un terrible tribut de sang: rien que dans la ville de Kharkiv, au moins 30 000 habitants sont morts de faim, et dans l'ensemble de la région de Kharkiv, près de 270 000 personnes ont perdu la vie.

Des chars soviétiques de type T-34-76 circulent dans Kharkiv libérée en août 1943. image: waralbum.ru

La reconstruction et une nouvelle guerre

Après la guerre et la reconstruction, Kharkiv est devenue une mégapole dans les années 1960; elle est aujourd'hui un important centre scientifique et industriel du pays. En 1991, la région de Kharkiv a voté pour l'indépendance de l'Ukraine avec 86% des voix, bien que la population soit plutôt russe, surtout dans la ville elle-même. Après la chute du président prorusse Viktor Ianoukovytch en février 2014, des manifestations prorusses ont eu lieu dans la ville, mais huit ans plus tard, les troupes russes ont également rencontré une résistance acharnée à Kharkiv lors de leur invasion de l'Ukraine.

La mairie de Kharkiv, 1er mars 2022. Image: AP

Le bombardement russe de la ville a causé d'énormes dégâts. Dès le mois d'avril, 38% des maisons ont été touchées par des projectiles; les troupes russes ont également utilisé des armes à sous-munitions. Jusqu'à la mi-mars, environ 500 habitants avaient été tués par la guerre. Pour les habitants les plus âgés, la guerre a sans doute réveillé de terribles souvenirs d'enfance.