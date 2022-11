Mais que vaut-il à la Villa Aurora son prix démentiel de 471 millions d'euros? image:ap

Oeuvres et proprios fous: la maison la «plus chère du monde» est à vendre

Mise aux enchères pour la quatrième fois cette année, la Villa Aurora traîne sa réputation de maison la «plus chère du monde». Et pour cause: le manoir qui a mis en transe Madonna, Woody Allen et tout le gratin de la noblesse italienne, est estimé à un demi-milliard d'euros. Visite guidée.

Au mois de janvier dernier, la vente aux enchères de la «Villa Aurora», aussi appelée «Villa Ludovisi» ou encore «Casino de l'Aurore», se conclut par un flop. Prix de vente: 471 millions d'euros. Nombre d'enchérisseurs: zéro.

Depuis, le prix de cette somptueuse villa romaine a été revu à la baisse. Plusieurs fois: en avril, les prétendants pouvaient se l'offrir pour 376 millions d’euros. Sans succès. En mai, 301 millions. Toujours rien.

Pour l'instant, le prix de vente et les indispensables travaux de rénovation, estimés à 11 millions d'euros, découragent tous les acquéreurs potentiels.

Cette semaine, les enchères démarrent ainsi à 241 millions d’euros, rappelle le Huffington Post. Sa propriétaire actuelle dit espérer qu'«un Elon Musk ou qu'un Jeff Bezos fasse surface» pour sauver ce trésor. Mais que vaut à ce pavillon de chasse ce prix de départ hallucinant d'un demi-milliard? Pour le savoir, faisons le tour du (et de la) propriétaire.

Villa Aurora, visite guidée

Cela va peut-être vous surprendre, mais la maison qui traîne son titre de «la plus chère du monde» comme un boulet n'a même pas de piscine. Ni de jacuzzi.

Comptez tout «juste» 2800 mètres carrés au coeur du quartier le plus prisé de Rome, 40 pièces et 3 étages. capture d'écran: youtube

Rien à voir avec «The One», la maison la plus chère jamais vendue aux enchères, en mars dernier, pour 126 millions de dollars. Le mastodonte, situé à Los Angeles, compte 5 piscines, un garage de 30 voitures, une salle de cinéma de 40 places, un bowling, 21 chambre ou encore 42 salles de bains... Bref, vous voyez le topo.

Ce ne sont pas ses «modestes» proportions qui confèrent à la Villa Aurora sa valeur historique. capture d'écran: youtube

Véritable musée ambulant, le pavillon de chasse romain donnerait des palpitations à l'historien le plus encroûté: un terrain ayant appartenu à Jules César, une sculpture attribuée à Michel-Ange, des fresques du peintre Le Guerchin, des lettres de la main de Marie-Antoinette cachés dans les tiroirs, ou encore un escalier de l'architecte Carlo Maderno (si ce nom ne vous dit rien, c'est le type qui a conçu la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome, rien que ça).

D'ailleurs, depuis sa construction en 1570, la villa a ébloui pas mal d'invités de renom: citons Galilée, Tchaikosvky, Stendhal, Henry James, ainsi que, plus récemment, Annie Leibovitz et Woody Allen. Ainsi que... Madonna, qui s'est émerveillée devant le fameux «Caravage érotique».

Un chef d'oeuvre à plus de 300 millions

En effet. Quelque part au premier étage, dans une petite pièce d'à peine 10 mètres carrés, se cache un trésor «absolument pas mis en valeur»: la seule fresque murale au monde de la main de l'artiste italien Michelangelo Merisi da Caravaggio, plus connu sous le nom du Caravage.

Mais oui, vous savez, le peintre connu pour ses scènes en clair-obscur hyper gores. image: wikipedia

Cinq mètres carrés de peinture à huile pour un coût estimé à 310 millions d’euros, par plusieurs experts.

Pendant longtemps, l’œuvre est restée couverte de suie et personne n’y a prêté attention. image: wikipedia.org

Fun fact: Caravage se serait inspiré de son propre visage pour esquisser celui des dieux Jupiter, Neptune et Pluton. Mais pas que. Le peintre aurait représenté ses propres parties intimes pour celles de Pluton.

Lesdites parties intimes. image: wikipedia.org

Une propriétaire aussi baroque que ses peintures

Une peinture que sa propriétaire, la princesse Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, 72 ans, ne se lasse pas d'admirer tant qu'elle le peut encore, confiait-elle en mars dernier au New York Times:

«Parfois je fais mon yoga en dessous, sur mon petit tapis, et je le regarde»

Fille d'un éleveur du Texas, directrice de recherche pour le parti républicain, épouse d'un sénateur démocrate, mannequin pour Playboy, actrice, journaliste ou encore agent immobilier, Rita Jenrette affiche un CV aussi fourni que sa collection d'oeuvres d'art.

L'entreprenante Américaine aurait même vendu le General Motors Building à Donald Trump en 1998, son «plus gros contrat», selon elle. image: playboy

Après une première vie de frasques à Washington, entre partie de jambes en l'air sur les marches du Capitole, «fêtes sans fin, orgies, soirées alcoolisées, cocaïne, call-girls et call-boys», Rita rencontre son troisième mari, l'illustre prince italien Nicolò Boncompagni Ludovisi de Piombino, avec lequel elle s'installe à Rome.

Le couple dans leur Villa Aurora, en 2009. image: wikipedia.org

Vingt ans de couple pendant lesquels la «Principessa» se consacre corps et âme à la restauration de leur villa adorée, qui s'achève avec la mort de Nicolò, en 2018.

S'en suivent d'interminables litiges judiciaires entre la veuve et ses beaux-fils. Las, un juge italien décrète finalement la mise aux enchères publiques de l'ancien pavillon de chasse.

, confie Image: AP

«J'ai déjà visité quelques endroits à Rome où les ancêtres de mon mari ont vécu (...) j'y ai réfléchi, mais je ne sais pas, cela me rendrait tellement triste de passer à côté de la Villa Aurora et de voir que quelqu'un d'autre y habite» La propriétaire, romaine d'adoption, à l'AFP en janvier dernier.

N'en déplaise à ceux qui pensent que les restrictions qui protègent le «Casino de l'Aurore» et les nombreuses pièces et œuvres d'art qu'il renferme, feront fuir les investisseurs. Rita ne désespère pas de trouver preneur. On murmure que Bill Gates ou le Sultan de Brunei pourraient être intéressés. Tant qu'«ils la traitent avec politesse», la fougueuse propriétaire des lieux est prête à tout accepter.

En attendant, la princesse désargentée est autorisée à occuper son appartement du troisième étage, entourée de ses quatre chiens bichons, de sa gouvernante ukrainienne et ses petits-enfants, réfugiés depuis le début de la guerre. Sans chauffage, mais riches d'un Caravage.