Des secouristes sur les lieux de l'incendie meurtrier d'un bar à Bangkok. Keystone

Au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar à Bangkok

Un violent incendie a ravagé dimanche soir un bar de la capitale thaïlandaise. Au moins 27 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été transportées à l'hôpital, selon les autorités.

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«Un incendie dans un bar de Bangkok, la capitale thaïlandaise, a fait au moins 27 morts dimanche soir», a annoncé le premier ministre Anutin Charnvirakul à des médias locaux.

«Vingt-sept corps ont été sortis, des corps sans vie. Certains (blessés) ont été transportés à l'hôpital», a dit Anutin à la télévision depuis les lieux du drame. (tib/ats)