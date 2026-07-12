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Au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar à Bangkok

Rescuers stand near the site of a fire in Bangkok, Thailand, Monday, July 13, 2026. (AP Photo/Sakchai Lalit) Thailand Fire
Des secouristes sur les lieux de l'incendie meurtrier d'un bar à Bangkok.Keystone

Au moins 27 morts dans l'incendie d'un bar à Bangkok

Un violent incendie a ravagé dimanche soir un bar de la capitale thaïlandaise. Au moins 27 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été transportées à l'hôpital, selon les autorités.
12.07.2026, 22:4412.07.2026, 22:44

«Un incendie dans un bar de Bangkok, la capitale thaïlandaise, a fait au moins 27 morts dimanche soir», a annoncé le premier ministre Anutin Charnvirakul à des médias locaux.

«Vingt-sept corps ont été sortis, des corps sans vie. Certains (blessés) ont été transportés à l'hôpital», a dit Anutin à la télévision depuis les lieux du drame. (tib/ats)

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